MILANO – Un palcoscenico per talenti emergenti della musica che, nei suoi numerosi passaggi per l’Italia che si succedono ogni anno, ha già permesso ad oltre 3000 artisti di esibirsi dal vivo davanti ad una giuria di esperti del settore discografico-musicale. L’iniziativa, attiva da 7 anni, è ideata e prodotta dalla cantautrice Fanya Di Croce. Milanese, classe 1985, La sua voce è stata di recente la colonna sonora dell’evento organizzato dal Ministero dell’interno al Museo Maxxi di Roma nell’ambito del semestre italiano di Presidenza UE.

Queste le dichiarazioni di Fanya Di Croce: “Un successo inaspettato. Una conferma che c’è un forte bisogno di musica live e un’attenzione particolare verso la musica indipendente emergente. Ho voluto fortemente inserire all’interno di “Promuovi La Tua Musica” dei corsi formativi di Songwriting affinché i ragazzi possano apprendere la conoscenza delle tecniche di composizione per migliorare in modo determinante la propria Arte. Partiamo con uno degli autori più importanti del panorama musicale Italiano. Siamo molto soddisfatti. La musica è un veicolo molto importante, trasporta messaggi, per questo credo sia fondamentale riflettere sui testi musicali che incitano alla violenza. Credo che la musica possa dare una risposta di impegno e di grande valore sui temi che oggi affliggono la nostra società”.

Fanya Di Croce porta nei teatri la musica emergente: oltre 3.000 artisti

Ma “Promuovi La Tua Musica” non è solo un tour itinerante che porta in scena nei migliori teatri di Italia gli artisti emergenti: è anche uno spazio d’incontro con grandi professionisti del settore musicale come Antonio Vandoni (direttore artistico musicale radiofonico) Geppino Afeltra (Manager e produttore televisivo), Marco Mori (editore e produttore) e molti altri. Sono edite da Smilax Publishing due Compilation di “Promuovi La Tua Musica” con le canzoni scelte dalle giurie di ogni tappa. I cd sono in vendita su LaFeltrinelli e Mondadori e in tutti gli stores digitali.

E non finisce qui. Dal 1° giugno 2024 “Promuovi La Tua Musica” inizierà a Milano, presso il Nove Studio, corsi formativi di Songwriting con il Maestro Alfredo Rapetti Mogol “Cheope”. Una scelta che punta a valorizzare un percorso costruttivo in cui ogni giovane artista verrà a conoscenza delle tecniche di scrittura e composizione di una canzone.

Le prossime tappe di Promuovi La Tua Musica

18 Maggio 2024: Palamontepaschi CHIANCIANO TERME

29 Giugno 2024: Teatro Jolly PALERMO

19 Ottobre 2024: Teatro Stradanuova GENOVA

23 Novembre 2024: Teatro Sant’Afra BRESCIA

21 Dicembre 2024. Auditorium Gervasio MATERA

Audizioni

27 Aprile 2024: Music Art, Canosa di Puglia

4 Maggio 2024: Massive Arts, Milano

Masterclass

1 Giugno 2024: Nove Studio, Milano

Sito ufficiale: www.promuovilatuamusica.it.