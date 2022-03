Fiorentina-Verona, streaming gratis e diretta tv DAZN o SKY? Dove vedere Serie A

Domani pomeriggio, alle ore 15, allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze, la Fiorentina di Vincenzo Italiano ospiterà il Verona di Igor Tudor, il match è valido per la 28.a giornata della Serie A 2021-2022. Prima di scoprire dove vedere Fiorentina-Verona in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre.

La Fiorentina deve dimenticare in fretta la bruciante sconfitta per 0-1 contro la Juventus nell’andata della semifinale di Coppa Italia, concentrandosi sul campionato dove è ottava con 42 punti (13 vittorie, 3 pareggi e 10 sconfitte) e nello scorso turno è stata sconfitta per 2-1 dal Sassuolo. Il Verona, invece, è nono con 40 punti (11 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte) e nel turno precedente ha battuto 3-1 il Venezia nel derby veneto.

Fiorentina-Verona sarà diretta dal signor Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, coaudiuvato da Vecchi e Cipressa, mentre il quarto uomo sarà Volpi. Var ed Avar rispettivamente saranno Nasca e C. Rossi.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Verona

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Duncan; Ikoné, Piatek, Sottil. All. Italiano.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Caprari, Lasagna; Simeone. All. Tudor.

Dove vedere Fiorentina-Verona, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN?

Il match Fiorentina-Verona, valevole per la 28.a giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.

