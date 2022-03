Napoli-Milan, streaming gratis e diretta tv Sky? Dove vedere Serie A

Questa sera alle ore 20.45 allo stadio “Diego Armando Maradona” si disputerà il match Napoli-Milan, valevole per la 28.a giornata del campionato di Serie A che vede in classifica le due squadre al secondo posto con 57 punti e a -1 dall’Inter che dovrà recuperare l’incontro contro il Bologna al “Dall’Ara”.

Sono 83 i precedenti ufficiali nel capoluogo campano, con gli azzurri in vantaggio per 32-28 e 23 pareggi; nella gara d’andata giocata lo scorso 19 dicembre allo stadio “Giuseppe Meazza”, il Napoli si è imposto per 1-0 con rete di Elmas al 5′.

SESTINA ARBITRALE:

Arbitro: ORSATO

Assistenti: PRETI–GIALLATINI

Quarto Ufficiale: CAMPLONE

VAR: VALERI

AVAR: VIVENZI

Napoli-Milan, probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, L. Insigne; Osimhen.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Leao; Giroud.

Guarda Napoli-Milan live e in esclusiva su DAZN. Attiva ora

Dove vedere Napoli-Milan in tv e streaming

Il big match Napoli-Milan sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A per le prossime tre stagioni. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili. Telecronaca a cura di Pierluigi Pardo con il commento tecnico dell’ex calciatore Dario Marcolin.

19 dicembre 2021, Milan-Napoli 0-1: gli highlights