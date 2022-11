Foggia-Crotone, streaming gratis e diretta tv Antenna Sud? Dove vedere Coppa Italia Serie C

Domani sera, alle ore 20.30, allo stadio “Zaccheria”, si disputerà il match Foggia-Crotone, valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Foggia-Crotone in diretta tv e streaming, ecco un focus su come arrivano le due squadre al match.

Il Foggia finora ha eliminato prima il Picerno (1-0) nei 32.esimi di finale e poi ha battuto la Juve Stabia (0-1) nei 16.esimi di finale. Il Crotone, invece, ha eliminato l’ACR Messina (3-2) nei 32.esimi e nei 16.esimi di finale ha superato il Monopoli (3-2). In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, si andrà ai tempi supplementari ed in caso di ulteriore parità si andrà ai rigori.

Foggia-Crotone sarà diretta da Gianluca Grasso di Ariano Irpino, coaudiuvato da Federico Fratello di Latina e Emanuele Spagnolo di Reggio Emilia. Il quarto uomo sarà Valerio Vogliacco di Bari.

Dove vedere Foggia-Crotone, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Foggia-Crotone, valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C, non sarà trasmesso in chiaro su Antenna Sud (canale 13 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata) ma sarà possibile guardarlo in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita. L’abbonamento mensile alla piattaforma di Eleven Sports ha un costo di 7,99 € al mese, mentre l’abbonamento annuale costa 69,99 €.