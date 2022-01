Gollini ritorna all’Atalanta (solo di passaggio): sul portiere c’è la Lazio

L’esperienza di Pierluigi Gollini al Tottenham è arrivata al capolinea: l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina inglese ha cambiato le carte in tavola per l’ex 95 nerazzurrro, contribuendo anche al suo “non” riscatto. A gennaio, infatti, “Gollorius” ritornerà alla corte dell’Atalanta. Rilancio immediato? Assolutamente no, il suo sarà soltanto una situazione di passaggio prima partire verso una nuova destinazione. Secondo quanto riportato da TMW, in pole position c’è la Lazio.

Fonte (Juventus News 24)