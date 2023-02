ROMA – Il Pd risponde alla lettera della presidente del consiglio, Giorgia Meloni, con una nota firmata dal segretario, Enrico Letta, e dalle capogruppo di Senato e alla Camera, Simona Malpezzi e Debora Serracchiani, definendo quelle di Meloni “le parole di un capo partito che difende i suoi oltre l’indifendibile e, per farlo, rilancia polemiche strumentali e livorose contro l’opposizione”.

Parole, sottolineano i dem, “che riattizzano il fuoco invece di spegnerlo”. La polemica, dunque, continua.

Il Pd risponde alla lettera della Meloni: “Difende i suoi oltre l’indifendibile”

“Riteniamo davvero molto grave – spiegano i vertici del Pd – che la Presidente del Consiglio non consideri la diffusione di documenti dichiarati dal Dap non divulgabili come una ragione per le dimissioni del sottosegretario alla Giustizia, Delmastro. E riteniamo altrettanto grave che non senta il dovere di prendere le distanze dall’uso diffamatorio verso il Pd che il coordinatore del suo partito, nonché vice presidente del Copasir, Donzelli, ha fatto di quelle notizie riservate”.

Per il Pd, dunque, “non è a noi che va rivolto l’appello” alla responsabilità “ma a Fdi, di cui lei è leader e presidente, che ha infranto con accuse diffamanti e calunniose questa unità politica proprio in uno dei momenti parlamentari più importanti, il voto per l’istituzione della Commissione Antimafia”.