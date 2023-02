ROMA – Sul caso Cospito il Partito Democratico incassa l’appoggio del Movimento 5 Stelle: “Raccogliamo in toto” l’appello della Meloni ad abbassare i toni, perché “ci deve essere unità nazionale contro le intimidazioni e le minacce eversive”, dice il presidente Giuseppe Conte nel corso di un punto stampa a Santa Palomba, “però la Meloni – affonda Conte – deve dimostrare di non essere leader di partito ma dimostrare di aver capito di sedere nella posizione di Presidente del Consiglio e deve tutelare gli interessi alla sicurezza di tutti i cittadini”. Per questo motivo, sottolinea il presidente del Movimento 5 Stelle, Giorgia Meloni “deve imporre ai suoi due fedelissimi del partito di dimettersi, perché quelle due persone hanno sbagliato”.

Sul caso Cospito il Pd incassa l’appoggio del M5s: ecco le parole di Conte

Gli esponenti di governo Delmastro e Donzelli, prosegue Conte senza citarli esplicitamente, “hanno sbagliato, hanno raccolto informazioni sensibili, non segrete ma riservate e non divulgabili, e le hanno utilizzate per aggredire una forza di opposizione per fini di mera lotta politica”. E infine: “Cara presidente Meloni, sei il presidente del consiglio, devi fare gli interessi dello Stato italiano e dei cittadini prima degli interessi da leader del tuo partito”, sentenzia l’ex premier Giuseppe Conte.

