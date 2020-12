Il presunto tradimento di Natalia fa discutere i concorrenti del Gf Vip 5. A spargere la voce del tradimento era stata Dayane Mello che col passare delle ore si è pentita di questo gesto. Inizialmente, infatti, voleva ritirarsi dal gioco, poi ha scelto di chiarirsi col diretto interessato, ossia Andrea Zelletta.

La Mello ha detto ad Andrea: “Ti chiedo scusa per quello che ho detto. (…) Devi capire che io ho rinunciato di stare con mia figlia per fare un Natale qua bello, felice. Io so che sei un bravo ragazzo, io so che te le meriti le cose più belle del mondo, perché tu sei una persona buona. Io so dove ho sbagliato, come ho sbagliato con Elisabetta, ho sbagliato anche con te. Sono i miei scivoloni che l’ho fatto. Però te lo giuro e te l’assicuro, non è stato fatto per fare un torto a te“.

Il presunto tradimento di Natalia fa discutere i concorrenti del Gf Vip 5

Andrea Zelletta alla fine del confronto, ha accettato le scuse di Dayane e ha precisato: “Non è il contesto giusto. E’ una doccia fredda. Sono cose che secondo me vanno risolte al di fuori, sono insinuazioni pesanti soprattutto su una base non concreta. Se ci fossero state delle prove, delle cose concrete. (…) Sulla base di un chiacchiericcio, uno lancia una bomba dove poi si sa che qui dentro io non posso avere dei chiarimenti, non posso scavare a fondo. Io non sono una persona che, in questo momento, ha voglia di tirare fuori nomi. Perché io i nomi li so (…) Sono cose che sistemerò al di fuori“.

Andrea ha poi confessato a Dayane che non sapeva del presunto tradimento: “Credo alla mia donna al 100%. Ovviamente ieri è stata una doccia fredda, perché è stata una notizia che non sapevo. Io sapevo quello che lei aveva fatto, che era andata in vacanza, in questo evento ecc ecc (…) Ovviamente il chiacchiericcio è una cosa che mi è arrivata, qui dentro, ieri all’orecchio. Io tutelo la mia donna, perché mi fido di lei, ieri l’ho vista… aveva gli occhi non sinceri di più (…) Sarò io forte ad andare avanti, a cercare di non pensarci. A cercare poi, lo so, di chiarire tutte queste cose quando uscirò, ma con le persone giuste e i diretti interessati. Perché io so dove andare”.