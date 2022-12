Inter: il ritorno di Lukaku che punta il Napoli. Sarà la volta buona?

Il ritorno di Lukaku che punta con fiducia ad una maglia da titolare contro il Napoli. Segna, un paio di colpi su cuore e stemma dell’Inter, sorride. Il solito Lukaku insomma verrebbe da dire balla vittoria per 2-0 contro la Reggina. Il giocatore che in nerazzurro incide e si diverte. Se non fosse che negli ultimi mesi, quasi quattro dall’ultima partita da titolare giocata agli ordini di mister Inzaghi, contro la Lazio, è successo di tutto: l’infortunio alla coscia, il ritorno con gol al Viktoria Plzen, la ricaduta, la delusione al Mondiale con i gol falliti nel match da dentro o fuori contro la Croazia. La prova con la Reggina, seppur in un contesto amichevole, è un ottimo segnale in vista del Napoli.

Lukaku punta il Napoli con fiducia

La data segnata in rosso è la stessa da un bel po’ e si tratta del 4 gennaio, sfida in casa contro la capolista, prima partita dopo la pausa per la Coppa del Mondo. Lukaku l’ha puntata il 2 dicembre, dopo la cocente eliminazione dai Mondiali con un secondo tempo contro la Croazia ricco di occasioni non sfruttate. Ha staccato per qualche giorno, poi subito con la testa all’Inter: i nerazzurri hanno bisogno del vero Lukaku e lui ha bisogno dell’Inter.