La Lazio vola in Champions League

La Lazio prova a racimolare punti fondamentali per la classifica, sapendo che matematicamente servirebbe un solo punto per qualificarsi in Champions League. All’Olimpico di Roma arriva un Cagliari che sta chiudendo il suo campionato non in maniera ottimale. Il primo tempo si apre con Joao Pedro che regala l’illusione ai sardi ma poi è un Super-Lazzari che sfiora il vantaggio per tre volte consecutive, senza successo. Al 18esimo Immobile fa fare gli straordinari a Cragno con il risultato che rimane sullo 0 a 0. La Lazio vola in Champions League .

Al 41 Simeone sfiora il vantaggio prima di segnare solo 4 minuti dopo e chiudere le ostilità con i sardi che vanno sull’1 a 0. Al vantaggio nel primo tempo di Simeone nel primo tempo rispondono Milinkovic-Savic con uno splendido destro da fuori e Immobile. Che trova il gol dopo il 15esimo assist stagionale di Luis Alberto. Lazio quarta in classifica a 72 punti, a un punto dall’Inter e due dall’Atalanta, a 8 lunghezze dalla Juventus capolista e ancora aritmeticamente in corsa per lo scudetto. Il Cagliari è tredicesimo a 42 punti, a +10 sul Lecce terzultimo in classifica. Inzaghi ritrova la vittoria che mancava dal 30 giugno (2-1 al Torino), mentre Zenga perde la terza gara nelle ultime sette partite (l’ultimo successo risale al 27 giugno, 4-2 al Torino). Da qui fino alla fine del match i ritmi so abbassano e la partita si conclude con la vittoria dei ragazzi di Simone Inzaghi.

Testa alla Champions League

Ora l’obiettivo principale della società sarà quello di rafforzare la squadra in vista degli impegni della prossima stagione, che vedranno la Lazio tornare a varcare la scena principale del calcio europeo. Il desiderio infatti, è quello di rimanere in pianta stabile nella competizione. Centrando la qualificazione alla competizione, anche nel prossimo campionato, come sta realizzando l’Atalanta da due anni a questa parte.

