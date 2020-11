Anteprima dell’ottavo turno di Serie A. Big match Napoli-Milan

Anteprima dell’ottavo turno di Serie A

Dopo la pausa dovuta alle nazionali, con Amichevoli e gare di Nations League, il calcio europeo e non è pronto a tornare in campo. La Serie A scenderà in campo per l’ottavo turno di campionato, che prenderà il via venerdì con l’anticipo tra Crotone e Lazio, e che terminerà domenica sera. Con il posticipo tra Napoli e Milan. Anteprima dell’ottavo turno di Serie A.

Gli anticipi del sabato

A toccare il primo pallone di questo ottavo turno di Serie A saranno Crotone e Lazio. I padroni di casa sono ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. Gli ospiti invece, recuperato Ciro Immobile, dovranno fare a meno di Milinkovic-Savic, risultato positivo al Covid-19 durante la trasferta con la nazionale serba. Alle ore 18:00 scenderanno invece in campo Spezia e Atalanta. I padroni di casa stanno vivendo un periodo di vera emergenza, con nove giocatori indisponibili, mentre gli ospiti sceglieranno molto probabilmente la strada del turnover, in vista degli impegni di Champions League. Alle 20:45, a chiudere gli anticipi del sabato, c’è la sfida tra Juventus e Cagliari. Andrea Pirlo, dopo le brutte prestazioni che hanno accompagnato finora le sue uscite, è chiamato a vincere e soprattutto, convincere. Sia la dirigenza che i tifosi bianconeri.

La domenica

Ad aprire la domenica di Serie A, c’è il match delle 12:30 tra Fiorentina e Benevento. I padroni di casa vengono da un cambio di panchina, con Prandelli subentrato al posto di Iachini, mentre gli ospiti devono iniziare a raccogliere punti in ottia salvezza, dopo aver perso nel precedente turno contro il Napoli, disputando un buon primo tempo. Alle 15:00 si proseguirà con Inter-Torino, Roma-Parma, Sampdoria-Bologna e Hellas Verona-Sassuolo. Alle 18:00 in programma c’è Udinese-Genoa, mentre a chiudere l’ottavo turno sarà il posticipo delle 20:45 tra Napoli e Milan. I rossoneri dovranno difendere il primo posto in classifica contro il Napoli di Gennaro Gattuso.

