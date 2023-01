Luca furioso con Daniele (VIDEO): “Si è baciata una in un armadio, si è limonata una chiudendo le telecamere, si continua a baciare con….”

Nella casa del Gf Vip c’è stato un duro scontro tra Daniele Del Moro e Luca Onestini, con quest’ultimo che ha sbottato contro il ragazzo veneto, con la sua consueta mimica e in tono piuttosto polemico.

Luca sbotta contro Daniele, le sue parole:

“Io ti dico di Nikita e tu mi ti tiri fuori un abbraccio. Pensa uno che non ha visto niente, posso dire: ha dormito nudo con una in topless nel letto, si è baciata una in un armadio, si è limonata una chiudendo le telecamere, si continua a baciare con un’altra che due giorni prima aveva detto che non ci voleva aver fatto niente. Io cosa ho fatto con quell’altra? L’ho abbracciata! Uno inizia a ridere oggi e finisce nel 2055...”

