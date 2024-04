“Luna Piena”, il nuovo singolo dei Negramaro in radio e in digitale da venerdì 19 aprile

LECCE – I Negramaro tornano con un nuovo singolo: “Luna Piena” sarà disponibile in radio e in digitale da venerdì 19 aprile. Il brano, prodotto da Simonetta, è un ritorno alle grandi hit cariche di energia, freschezza e voglia di ballare. La band, dopo la partecipazione alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con “Ricominciamo Tutto”, è stata a Berlino nel mese di marzo per registrare il nuovo album negli Hansa Studios. Il videoclip di “Luna Piena” ritrae i Negramaro performare proprio in una delle storiche sale degli Studios, che hanno ospitato U2, David Bowie, Depeche Mode, Iggy Pop, REM e altri importanti artisti della storia della musica mondiale.

La band si prepara, a breve, ad un importante ritorno al live, in un tour evento negli Stadi, prodotto e organizzato da Magellano Concerti e Friends & Partners, che li vedrà esibirsi il 15 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il 18 giugno al Blueenergy Stadium Stadio Friuli di Udine, il 22 giugno allo Stadio San Siro di Milano, il 3 luglio allo Stadio Franco Scoglio (San Filippo) di Messina e il 6 luglio allo Stadio San Nicola di Bari. Biglietti disponibili su www.friendsandpartners.it.

Protagonisti di un lungo piano sequenza musicale che arriva senza stacchi ad oggi, i Negramaro incarnano non solo una storia artistica unica, ma soprattutto la storia di un’amicizia ventennale che nasce nei primissimi anni zero sui banchi dell’università e cresce, anche grazie all’intuito di Caterina Caselli che li ha scoperti e voluti con sé in Sugar fin dagli esordi, come una grande famiglia allargata. Sei artisti che hanno marchiato a fuoco gli ultimi vent’anni della musica italiana attraverso canzoni divenute ormai cult. Dall’omonimo album uscito nel 2003 fino all’ultimo disco di studio “Contatto”, il loro è un percorso ricco di record e certificazioni multiplatino con 8 album di studio, 1 album live, 1 greatest hits, 2 docu-film.