Meloni attacca Draghi: “Prima va a casa meglio è”

Giorgia Meloni attacca Mario Draghi in un recente intervento. La leader di Fratelli d’Italia ha criticato le misure del governo sul tema del Pnrr. E poi ha toccato il tema del presidenzialismo, facendo un parallelo tra l’Italia e la Francia. E poi non è mancato un attacco al presidente del consiglio Draghi. Fondamentale per lei è tornare quanto prima a nuove elezioni.