Miss Reginetta d’Italia, a Roma la selezione regionale per le categorie Miss e Over

ROMA – Arriva l’edizione 2024 di Miss Reginetta d’Italia per lanciare la bellezza e la pace nel mondo. Nel cuore di Roma martedì 23 aprile, al ristorante Broccia in via degli Apuli 43/44 dalle ore 20:30, ci sarà la selezione regionale del Lazio del concorso nelle categorie Miss e Over, presentata dall’attrice e coreografa Stefania Beninato e da Angelo Martini di Numeri Uno Rai. L’accogliente ristorante situato in zona San Lorenzo, dell’imprenditore lucano Donato Fasano con una grande esperienza nella ristorazione e nell’intrattenimento, accoglierà le ragazze coordinate dalle responsabili Miss del concorso Serena De Vito e Patrizia D’Arpino, che si sfideranno e sfileranno nella categoria miss 14-29 e over 30-60.

Tra gli invitati ci saranno come ospiti artisti, cantanti, addetti ai lavori e alcune miss già titolate finaliste, per l’organizzazione della New Media Event Agency. Il Broccia, il cui nome vuol dire forchetta in calabrese, si avvale di un giovane staff: in sala Gelsomina Perretta, Beatrice Valletti, lo chef Alex Urizio e il maestro pizzaiolo salernitano Davide Valisena. Con la direzione di Tony Sanguigni e la comunicazione di Michele Donato.

Tra le altre prelibatezze offerte si possono assaggiare affettati misti, nero di Calabria, maiale che cresce allo stato brado, specialità di pesce, il gelato tartufo di Pizzo e pasticceria napoletana. Alla consolle ci sarà il cantante Michele Pacella e tra gli ospiti invitati, oltre ai vari media, la Principessa stilista Conny Caracciolo, la modella italo francocongolese Ornella Vidal, il professore Aristide Panoutsopoulos, medico dentista, George Eastamn, Armando Tartaglini Zucchero da Tale e Quale Show Rai1, la modella Laura Maroldi, coach di portamento e autostima, il conduttore Luca Ceccaccio con le sue interviste su Smart Tv Napoli, in onda su Italia Channel, Giulio de Nicolais, editore Romameeting, Pier Giuseppe Jorillo, vicedirettore Il Giornale del Lazio, Alessandro Scarnecchia, direttore di Terza Pagina, e tanti altri.