Dove vedere Monopoli-Cesena, streaming gratis LIVE OGGI e diretta tv Antenna Sud o Rai Sport? Playoff Serie C

Questa sera, alle ore 20, allo stadio “Vito Simone Veneziani”, il Monopoli di Alberto Colombo ospiterà il Cesena di William Viali, il match è valido per l’andata del primo turno dei playoff nazionali del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Monopoli-Cesena in diretta tv e streaming, ecco un focus su queste due squadre.

Il Monopoli in questi playoff ha superato due turni eliminando al primo turno il Picerno pareggiando per 1-1 al “Veneziani” qualificandosi in virtù della migliore posizione in classifica, al secondo turno, invece, ha vinto per 2-1 contro la Virtus Francavilla. Il Cesena, invece, entra nei playoff a partire da questo turno dopo aver ottenuto il terzo posto con 67 punti nella stagione regolare. Il match di ritorno si disputerà giovedì 12 maggio alle ore 20.45 allo stadio “Manuzzi”.

Monopoli-Cesena sarà diretta da Marco Monaldi di Macerata, coaudiuvato da Roberto Terenzio di Cosenza e Tiziana Trasciatti di Foligno. Il quarto uomo sarà Mario Saia di Palermo.

Le probabili formazioni di Monopoli-Cesena

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Viteritti, Piccinni, Vassallo, Langella, Guiebre; Starita, Grandolfo. All. Colombo.

CESENA (3-4-2-1): Nardi; Ciofi, Gonnelli, Allievi; Ciofi, Steffè, Ilari, Calderoni; Pierini, Caturano; Pittarello. All. Viali.

Dove vedere Monopoli-Cesena, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Monopoli-Cesena, valido per l’andata del primo turno dei playoff nazionali del campionato di Serie C, non dovrebbe essere trasmesso in chiaro su Antenna Sud (canale 14 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata) nè tantomeno su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre) ma sarà possibile guardare il match in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita. L’abbonamento mensile alla piattaforma di Eleven Sports ha un costo di 7,99 € al mese, mentre l’abbonamento annuale costa 69,99 €. Questo match sarà trasmesso anche su Sky Sport Calcio (canale 202 del satellite) e Sky Sport 254 (satellite).