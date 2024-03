MILANO – Mulino Bianco, storico marchio che da quasi 50 anni accompagna la prima colazione degli italiani con oltre 130 referenze, dai biscotti alle merende, fino ai pani, consolida con le “Fisarmoniche” la leadership nel segmento della colazione per tutta la famiglia. Frutto di un imponente lavoro di ricerca e sviluppo, iniziato nel 2018, la sapiente maestria di Mulino Bianco ha portato ad un design e ad un processo proprietari, per cui è stata richiesta protezione a livello brevettuale per evitare la riproduzione di prodotti analoghi. È l’abbinamento tra due tipi di pasta (al cacao e ai cereali), glassa esterna, farcitura e iconica forma ad onda, prima merenda ad avere questa forma di design.

La nuova arrivata in casa Mulino Bianco coniuga l’energia dei cereali e il gusto del cacao, in un profilo nutrizionale bilanciato. Le sue caratteristiche strutturali e la ricetta rendono l’inzuppo la modalità di consumo ideale, soddisfacendo così tutti coloro che amano inzuppare merende o biscotti in occasione del primo pasto della giornata. Sono infatti 6 italiani su 10 gli amanti dell’inzuppo, che possono riscoprire nell’armonica forma a onda della merenda il gusto tipico della colazione all’italiana.

Mulino Bianco lancia le “Fisarmoniche”

“Fisarmoniche è il progetto di ricerca e sviluppo più ambizioso e complesso per Mulino Bianco degli ultimi anni – commenta Corrado Ferrari, Product Development Director Mulino Bianco – La sua realizzazione ha richiesto un lungo processo, dai panel test al concept, lungo le diverse fasi di studio dei prototipi, il loro sviluppo e l’aggiornamento dello stabilimento produttivo. È una merenda unica per forma e per processo di produzione nel panorama dei prodotti farciti con le creme. Prepariamo la farcitura in diretta, contemporaneamente alla cottura nel forno e grazie ad un particolare processo di pastorizzazione garantiamo eccellenza organolettica e sicurezza alimentare. Mulino Bianco si conferma ulteriormente leader del segmento a livello intellettuale, industriale e culturale”.

Fisarmoniche è prodotta grazie a un investimento dedicato e a una nuova linea di produzione nello stabilimento di Melfi, in Basilicata, un sito produttivo all’avanguardia, che da più di 30 anni si distingue per eccellenza e qualità. In particolare, nell’ultimo periodo, oltre 30 milioni di euro sono stati gli investimenti che hanno interessato Melfi, principalmente in riferimento agli aspetti di innovazione, sostenibilità e nel costante miglioramento della qualità dei prodotti. Ogni giorno vengono effettuati infatti più di 5.000 controlli sui prodotti finiti e 200 sulle materie prime. In totale, sono impiegati a Melfi più di 350 dipendenti, un team multidisciplinare che garantisce uno scambio virtuoso di competenze ed expertise. Negli ultimi 10 anni, inoltre, il risparmio di acqua è stato pari al 40% e quello di CO2 pari al 27%.