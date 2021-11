Oroscopo di Paolo Fox del 15 novembre: Leone teso

L’oroscopo di Paolo Fox del 15 novembre rivela che questa è una giornata interessante per alcuni segni dello zodiaco. I nati in Scorpione devono affrontare dei cambiamenti, mentre i nativi dei Pesci stanno cercando di recuperare la serenità perduta. A seguire, l’astrologia applicata alla giornata di lunedì 15 novembre e le previsioni astrologiche dedicate ai dodici simboli zodiacali.

Paolo Fox oroscopo del giorno 15 novembre – Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Giornata importante che si inserisce in una settimana di recupero. A partire dal 22 novembre inizierà una fase molto importante della vostra vita e in vista della primavera del 2022 riguadagnerete molte posizioni perse. L’odierna Luna nel segno regala un bel carico di energia. L’amore richiede la massima prudenza.

Toro – È molto importante capire qual è la strada giusta per voi, anche per quanto riguarda il lavoro. I liberi professionisti potrebbero avere in mente un progetto che cambia completamente il modo di vedere, di pensare. Venere si occupa dei sentimenti, molti single del Toro potrebbero trovare l’altra metà della mela.

Gemelli – Questa giornata vi vede carichi di energia. È una settimana importante, Giove e Saturno in ottimo aspetto hanno già creato buone indicazioni per un segno che ama farsi travolgere da diverse emozioni. Attenzione, però, ai problemi di natura economica.

Previsioni astrologiche di Paolo Fox del 15 novembre – Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Il lungo transito opposto di Venere si occupa del settore dell’amicizia e dell’amore. Molti di voi sono stufi di frequentare le stesse persone, per necessità o destino. In campo lavorativo, avete iniziato un nuovo progetto che vi obbliga a spendere più del dovuto. Tutto il mondo sta cambiando intorno a voi, ma in amore ci vuole molta prudenza soprattutto in queste prime 48 ore della settimana.

Leone – In questo momento dovete fare i conti con una situazione economica e lavorativa non troppo tranquilla. Tuttavia, sappiate che ogni vostro progetto può rivelarsi utile per il futuro. In questi giorni tenete sotto controllo la tensione nervosa.

Vergine – Dovete fare i conti con una certa stanchezza che questo inizio di settimana impone. Tuttavia, siete uno dei segni vincenti del periodo e potreste ottenere molti consensi. Anche l’amore si risveglia, questo lungo transito di Venere significa passione e vi dà la possibilità di fare luce sui rapporti più intrigati e uscirne fuori senza soffrirne.

Oroscopo di lunedì 15 novembre – Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – In questi due giorni dovete tenere sotto controllo le emozioni negative. È probabile che ci sia qualcosa da discutere in famiglia, soprattutto se ci sono persone che non comprendono il vostro valore. L’oroscopo consiglia di fare attenzione e di rimandare a mercoledì situazioni importanti. In ogni modo, questa settimana ci vuole molta prudenza.

Scorpione – Con il Sole ancora nel vostro segno siete ancora molto isolati. I rapporti sociali sono un po’ arrugginiti. Dovete affrontare un cambiamento di vita un po’ pesante, c’è uno stato di forte agitazione che coinvolge la vostra vita e che si faranno sentire soprattutto tra mercoledì e giovedì. Anche se fate le cose giuste ogni cambiamento comporta una piccola crisi di adattamento.

Sagittario – La settimana parte in maniera interessante. Con la Luna favorevole, tutti coloro che hanno risvegliato un amore avranno una giornata piuttosto valida. Quello che portate avanti in queste 48 ore può essere positivo anche per il futuro. Le stelle consigliano rapporti molto soldi. Capita spesso che in amore non sapete cosa scegliere e cosa fare.

Paolo Fox, previsioni segno per segno del 15 novembre – Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – La settimana parte in maniera un po’ faticosa, ma i risultati ci sono. È molto probabile che già in questo lunedì possiate agitare le acque a vostro vantaggio. L’unica nota storta di questa giornata è legata alla Luna dissonante, quindi, arrivate stanchi la sera.

Acquario – A volte vi scoraggiate per una sciocchezza, ma adesso siete pronti per vincere nuove sfide. Se negli ultimi anni avete avviato un progetto che non frutta, forse è arrivato il momento di cambiare. Sole, Marte e Mercurio portano qualche dubbio nel lavoro, nonostante la vostra bravura e la vostra capacità di azione, faticherete molto per ottenere i risultati sperati. Anche per il settore economico vi lascia perplessi.

Pesci – State cercando di ritrovare serenità. Se vi siete separati, adesso dovete voltare pagina e guardare oltre. È una settimana interessante, ma l’unico problema potrebbe nascere dal fatto che voi non volete progredire e non siete pronti a fare scelte che cambiano la vostra vita. Rischiate di rimanere in una fase di stallo che può durare molto a lungo.