Oroscopo di Paolo Fox del 2 novembre: 5 stelle per Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox del 2 novembre 2021 mette i nativi dell’Ariete in guardia da una Luna opposta. Per i nati in Cancro sarà una giornata da cinque stelle, invece, per i nativi del Toro sarà una giornata all’insegna del nervosismo. Alcuni nati sotto il segno del Capricorno potrebbero fare un incontro speciale. Per conoscere il destino del vostro segno zodiacale, leggete le personali previsioni astrali del famoso astrologo della Rai relative alla giornata di martedì 2 novembre.

Paolo Fox oroscopo di martedì 2 novembre – Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – È una giornata segnata da una Luna opposta e sicuramente vi sentirete stanchissimi. L’oroscopo consiglia di usare la massima prudenza e avere tanta pazienza. Ogni tanto vorreste fare l’impossibile per raggiungere i vostri obiettivi, però, è meglio mantenere tutto sotto controllo. In amore, se siete in crisi con il partner, chiarite tutto al più presto.

Toro – È una giornata all’insegna del nervosismo. Coloro che hanno un’attività in proprio stanno facendo dei cambiamenti radicali, potrebbero sentirsi fuori dal mondo, forse è necessario studiare nuove strategie per andare avanti. Da venerdì l’amore avrà un ruolo speciale nella vostra vita. Il settore economico richiede la massima attenzione.

Gemelli – Potete contare sulla Luna in buon aspetto, quindi, questa è una giornata a 5 stelle che regala intuizioni vantaggiose. Venere, però, resta opposta anche se da venerdì tornerà il sereno. Alcuni nativi dei Gemelli si sono divertiti a fare dispetti a un partner insensibile o distante. Le coppie che hanno attraversato un periodo di crisi, da venerdì potranno tentare una rappacificazione.

Previsioni astrologiche di Paolo Fox del 2 novembre – Cancro, Leone, Vergine

Cancro – È una giornata da 5 stelle, anche se è un po’ faticosa. È la settimana adatta per portare avanti un progetto o per dimenticare uno spiacevole episodio. Se avete chiuso una collaborazione, se regna la confusione nel lavoro, da questo momento sarà possibile organizzare qualcosa di piacevole. Giovedì e venerdì sono due giornate ricche di intuizioni ed emozioni.

Leone – È importante non lasciarsi travolgere dalle polemiche, che in questa settimana potrebbero essere molto forti. Forse avete detto qualcosa che sta creando molti problemi. Mantenete la calma, è una settimana da trascorrere quasi in sicurezza, non smuovete le acque.

Vergine – Da venerdì in poi inizierete a crescere. Nel fine settimana Mercurio e Venere saranno favorevoli: non si esclude la nascita di un nuovo amore importante, una passione, un’amicizia, un accordo. Sarà molto utile anche cercare di ragionare di meno in amore e far parlare di più l’istinto. Molte cose cambieranno in positivo.

Oroscopo del giorno 2 novembre – Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Se sentite che c’è qualcosa non va nel rapporto di coppia e di lavoro, armatevi di coraggio e fate chiarezza. Per quarantott’ore avrete un buon oroscopo, quindi, sfruttatelo per capire cosa c’è che non va. Dal 7 novembre avrete una situazione astrologica particolare per quanto riguarda ciò che state vivendo. Se una storia non funziona, potreste dire basta oppure cercare di aggiustarla.

Scorpione – Tra giovedì e venerdì ci sarà una bella combinazione di pianeti che dovreste sfruttare pienamente. Nei prossimi giorni sarà molto importante cercare di capire cosa c’è che non va. Venerdì sarà la classica giornata in cui ci saranno miglioramenti in amore, in cui improvvisamente potreste sentirvi complici di alcune persone o capire che per evitare complicazioni è meglio farsi scivolare le cose di dosso. Molti di voi stanno diventando dei veri filosofi.

Sagittario – In questo martedì Venere è attiva. È importante capire che cosa sta accadendo al vostro cuore, sicuramente molti di voi hanno il cuore fermo su di una storia o forse vivono una doppia vita. Capire i vostri pensieri aiuta a scacciare la confusione. Vi attende un weekend importante anche per i rapporti di coppia. Chi ha un’attività in proprio pian piano può recuperare.

Paolo Fox, previsioni segno per segno del 2 novembre – Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Siete molti determinati e molto attaccati alla realtà. Questo è un bel periodo, venerdì porterà due pianeti favorevoli e una Venere molto attiva. Questo significa che l’amore può decollare, che anche voi saprete cosa fare dei vostri progetti. Non si esclude un incontro speciale.

Acquario – Potete contare su una Luna molto importante e una Venere molta attiva, ma questo non basta per ritrovare la tranquillità perduta. Purtroppo, in questa settimana l’astrologo Paolo Fox vi ha dato un voto basso perché ci sono troppi problemi da risolvere. Tra l’altro, tra giovedì e venerdì potrebbe nascere qualche piccola tensione. Alcune persone non capiscono la vostra generosità, per cui se offrite la mano alla fine si prendono il braccio. Se questo è accaduto, dovete fare capire a loro che non siete un tipo da prendere in giro. Inoltre, da giovedì e venerdì molte cose potrebbero diventare più difficili da gestire.

Pesci – Dopo un ottobre pesante e asfissiante finalmente inizierete a respirare. Se non siete ancora riusciti a uscire da un periodo di crisi, ricordate che da venerdì ci sarà un cambio astrologico molto positivo per voi. E sarà possibile ripartire, ricominciare a pensare a nuovi progetti, a cancellare il passato e innamorarsi ancora. Con un cielo così tutto si può fare.