ROMA – Superbonus 110% e proroga del beneficio fiscale. Il consiglio dei ministri del 28 ottobre ha affrontato il tema, trattando bonus facciate, ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus, bonus mobili e bonus verde.

Prorogato il termine per gli Iacp: agevolazione al 110% anche per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2023 e agevolazione fiscale di riqualificazione energetica fino al 30 giugno 2023. Superbonus 110% per le persone fisiche e i condomini entro il 31 dicembre 2022.

Superbonus 110% e proroga del beneficio fiscale

La Cna condivide l’indicazione del Governo di prorogare a tutto il 2023 il Superbonus 110%, una misura che sta dimostrando di essere un volano per la ripresa economica. Sarebbe incomprensibile tuttavia, se trovassero conferma le notizie di stampa, limitare la proroga soltanto a condomini e edifici IACP, escludendo tutte le singole unità immobiliari e gli edifici funzionalmente indipendenti, così come non prorogare il bonus facciate.

Per la Confederazione ridurre le misure di incentivazione per la riqualificazione energetica e la valorizzazione del patrimonio immobiliare contrasta con l’orientamento di una manovra espansiva per sostenere e consolidare la crescita annunciata dal Governo e che trova conferma nel documento programmatico di bilancio approvato ieri dal Consiglio dei Ministri.

La Cna ritiene che limitare la platea dei beneficiari del Superbonus penalizza soprattutto le piccole e medie imprese e la grande maggioranza dei piccoli comuni italiani. Al tempo stesso il bonus facciate sta dimostrando di centrare il duplice obiettivo di stimolo all’economia e di strumento efficace per rendere più belle strade e piazze del nostro Paese.