Oroscopo di Paolo Fox del 26 novembre: Bilancia in difficoltà

L’oroscopo di Paolo Fox del 26 novembre consiglia ai nativi del Toro di ignorare le situazioni molto tese. Per i nativi dell’Acquario si prospetta una giornata un po’ stancante, invece, per i nati sotto il segno dell’Ariete sarà carica di energia e di forza. A seguire, l’astrologia per la giornata di venerdì 26 novembre e le previsioni degli astri rivolte ai dodici segni zodiacali.

Paolo Fox oroscopo del giorno 26 novembre – Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Questa giornata regala una bella dose di forza. Grazie alla vostra energia meritate un applauso. Molti di voi, però, stanno vivendo una situazione difficile a causa dei problemi personali e lavorativi. In generale, vi meritate un ottimo punteggio perché non vi scoraggiate mai davanti alle avversità.

Toro – È importante ignorare le situazioni cariche di tensioni, sabato e domenica saranno due giornate importante per l’amore. L’odierna Venere in aspetto favorevole potrebbe farvi perdere la testa per una persona che è innamorata da tempo di qualcun altro. È un periodo fertile per le relazioni.

Gemelli – Sarebbe il caso di sfruttare questa giornata a proprio vantaggio, evitando contrasti che potrebbero rovinare il weekend. Sabato e domenica, infatti, saranno giornate piuttosto pesanti soprattutto per le coppie che hanno discusso o per coloro che hanno problemi personali o lavorativi. In serata potreste sentire un piccolo calo fisico, ma la verità è che siete insoddisfatti.

Previsioni astrologiche di Paolo Fox del 26 novembre – Cancro, Leone, Vergine

Cancro – In amore, ci sono strane sensazioni. Coloro che hanno una storia d’amore da tanto tempo, adesso hanno voglia di vivere qualcosa di nuovo. La tendenza al tradimento è tipica dei segni d’acqua, però, bisogna stare attenti a non cadere in contraddizioni che potrebbero incrinare il rapporto. In campo lavorativo, ad aprile ci saranno dei cambiamenti, non fatevi trovare impreparati.

Leone – Questo periodo spinge le coppie a verificare l’autenticità dei sentimenti. Un lato negativo di questo oroscopo è la forma fisica, vi sentite spossati perché ultimamente vi siete dati da fare tanto sul lavoro o per risolvere i problemi altrui. Coloro che hanno intenzione di recuperare un amore meritano 5 stelle. Il 2022 porterà soddisfazioni soprattutto in primavera.

Vergine – Vi attende un fine settimana importante, sabato e domenica saranno giornate caratterizzate dalla Luna e Venere favorevoli. In questo venerdì c’è un po’ di disagio, sicuramente in questa settimana avete discusso spesso oppure avete riorganizzato cose che credevate di aver risolto in passato. Cercate di non far entrare la confusione nel mondo dei sentimenti.

Oroscopo di venerdì 26 novembre – Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Questa è stata una settimana un po’ strana, infatti, giovedì sono venuti a galla tantissimi problemi. Se volete riparare qualche danno o risolvere un piccolo problema, sabato e domenica sono le giornate adatte. Per i sentimenti questo è un periodo altalenante, potrebbe venire a galla qualche difficoltà: attenzione.

Scorpione – Dovete fare un passo alla volta, non correte e non dite cose che non pensate, perché rischiate di perdere le staffe oppure di far arrabbiare qualcuno. La giornata di venerdì parte in maniera sottotono e non vedete l’ora che arrivi il fine settimana per riprendervi.

Sagittario – Sole e Mercurio sono favorevoli. Se siete innamorati di due persone, l’oroscopo consiglia di fare attenzione, di non raccontare più bugie. Nel weekend forse dovete risolvere un problema e sbrogliare una piccola matassa. Infatti, il weekend parte con qualche dubbio di troppo.

Paolo Fox, previsioni segno per segno del 26 novembre – Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Nella prima parte di questa settimana ci sono stati parecchi problemi, però, tra venerdì e domenica è possibile recuperare. I delusi dall’amore devono lasciarsi travolgere dai nuovi sentimenti. Le coppie che hanno passato un periodo critico adesso possono tentare il ricongiungimento.

Acquario – È una giornata un po’ stancante, cercate di non distrarvi, di non perdere qualcosa d’importante. Spesso vi capita di rientrare a casa dopo che siete usciti, perché avete dimenticato una pratica, un foglio, il portafoglio o altre cose. Ricordate che tra sabato e domenica l’amore avrà qualcosa di trasgressivo.

Pesci – Questo è un venerdì piacevole, ma il weekend potrebbe rivelarsi faticoso. Se vi rendete conto che una situazione è impossibile da gestire, voltate pagina e guardate oltre. Massima prudenza anche nei rapporti, cercate di dormire di più.