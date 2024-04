ROMA – Per la prima volta nel 2024 l’anticiclone nordafricano si espanderà in modo deciso e caldo anche sopra il Nord Italia: sono attesi i primi 28-30°C sulla Pianura Padana. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, conferma la rimonta dell’anticiclone ‘Narciso’, l’anticiclone che piace per il bel sole e per le temperature calde ma non eccessive. A differenza degli anticicloni nordafricani che si ‘gonfiano’ verso l’Italia da maggio in poi, Narciso regalerà condizioni di benessere biometeorologico: ci sarà il sole, avremo temperature vicine ai 30 gradi, ma il tasso d’umidità e soprattutto le minime saranno sempre molto gradevoli.

In altre parole si starà bene, durante il weekend e probabilmente per almeno una settimana. Narciso dunque porterà bel tempo, dalle prossime ore al Centro-Sud, dal weekend anche su Liguria, Alpi e Prealpi, zone che al momento stanno registrando ancora qualche passaggio nuvoloso perlopiù di poco conto. Solo in Liguria, sia oggi sia domani, la coltre nuvolosa porterà anche qualche locale pioviggine.

Per la prima volta l’Anticiclone Narciso porterà 30°C al Nord

Nel weekend, invece, il sole sarà dominante ovunque: unica nota negativa l’aumento record delle temperature in montagna con lo zero termico che schizzerà oltre i 4200 metri, come avviene a luglio! Complici le tonnellate di neve fresca (anche rossa) delle festività pasquali, il pericolo valanghe salirà ancora di più sulle Alpi: il caldo fonderà la neve creando lame d’acqua altamente instabili. Prudenza!

Al di là del pericolo in montagna, vivremo condizioni soleggiate ovunque, disturbate al più da una moderata ventilazione sulla Sardegna meridionale (sabato) e dal pulviscolo sahariano al Nord-Ovest (da domenica sera). Dal punto di vista termico, come detto, registreremo picchi estremi di 30°C da Nord a Sud: mediamente le massime saranno comunque intorno ai 24-26°C, ma specie sulle regioni meridionali, su Emilia, Trentino Alto Adige, fondovalle alpini della Lombardia e zone interne della Toscana il forte riscaldamento solare aprilino favorirà un anticipo d’Estate.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 4. Al nord: a tratti nuvoloso, specie in Liguria. Clima mite. Al centro: soleggiato e mite. Al sud: ampio soleggiamento.

Venerdì 5. Al nord: poco nuvoloso con locali addensamenti specie in Liguria; clima mite. Al centro: soleggiato e mite; 28°C in Sardegna. Al sud: bel tempo; 27°C in Sicilia.

Sabato 6. Al nord: quasi estate; clima mite con 26°C. Al centro: soleggiato e mite; 28-29°C in Sardegna. Al sud: bel tempo; 28°C in Sicilia.

Tendenza: sempre più sole e sempre più caldo, fino a 30°C da Nord a Sud.