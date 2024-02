Protesta Agricoltori in Italia: Una Mobilitazione Nazionale per i Diritti del Settore

In Italia, la protesta degli agricoltori si intensifica, con manifestazioni che varcano le regioni da nord a sud. Le rivendicazioni affrontano temi critici come le nuove normative UE che impongono il lascito incolto di una parte dei terreni, e l’introduzione di pratiche sleali che penalizzano i produttori locali. La protesta, radicata in una profonda crisi del settore, vede gli agricoltori chiedere riconoscimenti concreti e sostegni per fronteggiare le sfide economiche, quali l’aumento dei costi di produzione e la competizione con prodotti non tradizionali come la carne sintetica e i cibi a base cellulare.

Il malcontento si esprime attraverso blocchi stradali e presidi, con oltre cento trattori che hanno invaso le strade del Basso Molise e azioni simili in Calabria e Sicilia, sottolineando l’urgenza di un dialogo costruttivo tra governo e rappresentanti del settore. I manifestanti denunciano anche l’incidenza di politiche ambientali e di sviluppo energetico che minacciano la fertilità dei terreni e la tradizionale attività agricola, chiedendo sostegni adeguati e protezioni contro le insidie del mercato.

Marcia su Roma: Agricoltori in Rivolta per i Diritti del Settore – Da Nord a Sud, l’Italia si Mobilita

L’avanzata dei contadini verso Roma ha preso slancio, con un nutrito gruppo che si è incamminato questa mattina verso la capitale, promettendo una partecipazione di circa duemila persone, nonostante le stime attuali parlino di un numero inferiore. Il raduno è iniziato alle 7 vicino a Foiano della Chiana, Arezzo, dove hanno tenuto presidi temporanei. Salvatore Fais, del movimento Riscatto Agricolo, ha annunciato un presidio su via Nomentana con l’arrivo di ulteriori mezzi. La protesta culminerà con un corteo a Roma venerdì, illustrando la partecipazione di agricoltori da tutta Italia, inclusa una significativa adesione da Pisa. Danilo Calvani, leader del Cra Agricoltori, anticipa un raduno di circa duemila trattori, evidenziando un’ampia mobilitazione che richiama l’attenzione sulla politica e sulle istanze agricole. Un presidio separato si è tenuto lungo la via Aurelia, dimostrando la vastità e la determinazione della protesta agricola.