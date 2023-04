Ponte del 25 aprile: previsioni meteo

Condividi su:





Il Ponte del 25 aprile è alle porte e, come ogni anno, ci si aspetta una primavera incerta, con alternanza di sole e pioggia. Ma quali sono le previsioni meteo per questo weekend lungo? In questo articolo, analizzeremo le informazioni fornite da Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, per capire cosa ci aspetta.

Le previsioni meteo per il Ponte del 25 aprile

Secondo le dichiarazioni di Antonio Sanò, nelle prossime ore assisteremo a un miglioramento deciso delle condizioni del tempo in tutta Italia. L’anticiclone africano sta rimontando da Ovest, portando ampie schiarite. La giornata di sabato sarà caratterizzata da sole e temperature gradevoli, con massime fino a 24 gradi.

La perturbazione del 23 aprile

Tuttavia, avvicinandoci al Ponte, una perturbazione arriverà nella giornata di domenica 23 aprile, portando pioggia dalla Lombardia al Triveneto e qualche fiocco bianco sulle Alpi oltre i 1600 metri.

Il Ponte del 24 e 25 aprile

Il Ponte vero e proprio risentirà in parte della perturbazione, con frequenti acquazzoni lunedì, in rapido spostamento dal Nord-Est verso la Toscana, il resto del Centro ed il Sud peninsulare. Tuttavia, sulle Isole Maggiori, Sardegna e Sicilia, si starà bene. Infine, martedì 25 aprile ci libereremo della perturbazione grazie alla prepotente rimonta dell’anticiclone africano, la prima del 2023 di stampo quasi estivo.

Il ponte della liberazione 25 Aprile non scoraggia il turismo in Italia

In sintesi, su quattro giorni di possibile ‘weekend lungo’ o Ponte della Liberazione avremo due giorni soleggiati e due giorni un po’ incerti, ma come dice il detto, “pioggia di primavera non è cattivo tempo”. La voglia di uscire e gustare le bellezze italiane, sia naturali che culturali, non viene scoraggiata dal meteo.

Condividi su: