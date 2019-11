L’Italia domina in Europa, nessuna sconfitta fra Champions ed Europa League

L’Italia domina in Europa e le coppe europee si tingono d’azzurro.

L’Europa League sorride a Lazio e Roma che con due successi si lasciano aperta la possibilità di passaggio del turno. Quasi certo per i giallorossi, più complicato per la Lazio che deve sperare anche nell’aiuto delle altre. Due vittorie che con i risultati di Champions porta tutte le squadre italiane ad essere imbattute. Vittorie per Juve, Atalanta ed Inter pareggio per il Napoli. Risultati non scontati sopratutto quello dei partenopei contro il Liverpool in un momento di difficoltà. I bianconeri hanno dominato il girone e battuto l’Atletico mentre Inter ed Atalanta avendo un solo risultato a disposizione avevano un compito non facile.

L’ Italia esce senza sconfitte dalla due giorni europea e può sorridere pensando ad altre nazioni su tutte l’ Inghilterra che fatica tantissimo. L’Arsenal è stato sconfitto, la crisi sembra sempre più profonda. Lo stesso Chelsea fatica a trovare una grande continuità. Le tedesche soffrono, ma non dominano più come gli anni passati, fatta eccezione per il Bayern Monaco.

Il vento sta cambiando

Non ci sono dubbi: qualcosa nelle gerarchie del calcio internazionale sta cambiando e l’Italia sta scalando posizioni importanti. In Champions con un’ altra impresa interista potremo avere tutte e 4 le italiane agli ottavi, impensabile solo qualche anno fa. L’Atalanta in Ucraina può vincere e i risultati parlano da soli. La nostra Serie A è in ottima salute, il duello Juve Inter porta notevoli benefici.

L’arrivo di Ronaldo e di Lukaku sta stimolando i migliori giocatori europei a venire a giocare in Serie A. Il ranking europeo comincia a sorridere all’Italia che solo qualche anno fa faticava ad avere 4 squadre nell’Europa che conta. Il vento è completamente cambiato adesso bisogna finire l’opera e tornare a vincere in Europa, cosa che non accade da troppo tempo, sarebbe una grande conferma.

} ?> } ?> } ?>} ?>

Fonte foto

https://www.facebook.com/ChampionsLeague/



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di WebMagazine24

Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di