Roma, Dybala lascia Trigoria tra l’acclamazione dei tifosi e con un regalo particolare (VIDEO)

Nel giornata odierna è arrivata la notizia che l’attaccante della Roma, Paulo Dybala, ha trovato l’accordo con la squadra araba dellAl-Qadsiah accettando l’offerta da 75 milioni in tre anni. Ora la palla passa ai due club che dovranno iniziare a trattare: ufficialmente il club capitolino non si è mai seduto al tavolino con la squadra araba e adesso dovranno trovare una soluzione. L’Al-Qadsiah non vuole sborsare 18 milioni di euro e sul piatto vuole metterne 3 più eventuali bonus.

Intanto oggi pomeriggio all’uscita dall’allenamento da Trigoria, il calciatore argentino è stato accolto da tantissimi tifosi, tra cori da e applausi. Tra questi un tifoso in particolare, celebre per i suoi disegni a tema Roma, ha regalato alla “Joya” due quadri, ringraziandolo e stringendogli la mano: quasi sicuramente un ultimo regalo che però sa di addio. Di seguito vi proponiamo il video.

Paulo Dybala esce da Trigoria (VIDEO)

Serie A, calendario seconda e terza giornata

2^ GIORNATA

PARMA-MILAN, sabato 24 agosto ore 18.30

UDINESE-LAZIO, sabato 24 agosto ore 18.30 (SKY)

INTER-LECCE, sabato 24 agosto ore 20.45 (SKY)

MONZA-GENOA, sabato 24 agosto ore 20.45

FIORENTINA-VENEZIA, domenica 25 agosto ore 18.30

TORINO-ATALANTA, domenica 25 agosto ore 18.30

NAPOLI-BOLOGNA, domenica 25 agosto ore 20.45

ROMA-EMPOLI, domenica 25 agosto ore 20.45 (SKY)

CAGLIARI-COMO, lunedì 26 agosto ore 18.30

VERONA-JUVENTUS, lunedì 26 agosto ore 20.45

3^ GIORNATA

VENEZIA-TORINO, venerdì 30 agosto ore 18.30

INTER-ATALANTA, venerdì 30 agosto ore 20.45

BOLOGNA-EMPOLI, sabato 31 agosto ore 18.30

LECCE-CAGLIARI, sabato 31 agosto ore 18.30 (SKY)

LAZIO-MILAN, sabato 31 agosto ore 20.45

NAPOLI-PARMA, sabato 31 agosto ore 20.45

FIORENTINA-MONZA, domenica 1 settembre ore 18.30

GENOA-VERONA, domenica 1 settembre ore 18.30 (SKY)

JUVENTUS-ROMA, domenica 1 setembre ore 20.45 (SKY)

UDINESE-COMO, domenica 1 settembre ore 20.45