ROMA – Si apre in maniera positiva il 2024 per le scommesse virtuali in agenzia, che si confermano un mercato appetibile per una buona fetta di giocatori. Gli scommettitori hanno speso in agenzia nel mese di gennaio 2024, sulle scommesse virtuali, 40,8 milioni di euro, mentre si sono portati a casa vincite per 233,9 milioni di euro. Napoli è la provincia con la spesa più alta: 6,4 milioni di euro. Segue Roma con 2,88 milioni di spesa effettiva. Chiude il podio Milano con 2,19 milioni di euro. Subito fuori dal podio Palermo (2,04 milioni) e Torino (1,63 milioni). Riporta l’Agenzia Agimeg.

Nella top ten anche Caserta (1.601.558 euro), Bari (1.353.869 euro), Salerno (1.234.115 euro), Catania (1.038.783 euro) e Lecce (620.634 euro). La Campania domina il podio delle province dove si è speso di più in agenzia nelle scommesse sportive nel primo mese del 2024. Napoli e Salerno si aggiudicano infatti la medaglia d’oro e quella di bronzo, a Roma va l’argento. In totale, le scommesse sportive in agenzia hanno registrato una spesa di 43,3 milioni di euro, mentre le vincite hanno superato i 451,9 milioni di euro.

Scommesse virtuali in agenzia: Napoli, Roma e Milano sul podio a gennaio

Napoli si conferma la provincia con la spesa più alta (oltre 6,2 milioni di euro). A Roma e provincia invece sono stati spesi 3,3 milioni di euro, mentre chiude il podio Salerno con una spesa nelle scommesse sportive in agenzia di 2,19 milioni di euro. Nella top five, anche Milano (2.130.312 euro) e Bari (1.616.432 euro). Riporta l’Agenzia Agimeg. Seguono poi nella top ten Torino (1.346.208 euro), Palermo (1.304.349 euro), Caserta (936.952 euro), Lecce (910.162 euro), Catania (734.322 euro).

Inizia bene il 2024 per Napoli, Milano e Roma che hanno dominato il podio delle province italiane dove si è giocato di più in agenzia nelle scommesse ippiche nel mese di gennaio. Nel dettaglio, la spesa nelle scommesse ippiche in agenzia è stata pari a 3,73 milioni di euro. Ai giocatori sono tornate invece vincite per circa 20,97 milioni di euro. Riporta l’Agenzia Agimeg. Napoli ha registrato la spesa più elevata (439.286 euro) seguita da Milano e Roma (rispettivamente 436.419 e 368.774 euro). Nella top five delle città con la maggiore spesa anche Palermo (257.896 euro) e Caserta (239.679 euro). Chiudono la top ten: Firenze (178.598 euro), Torino (123.833 euro), Fermo (115.989 euro), Pisa (96.144 euro) e Lucca (84.178 euro).