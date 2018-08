Italia, popolo di poeti, santi e viaggiatori e non solo. Il bel paese infatti ha dato i natali a grandissimi geni, scienziati ed altre figure di livello elevatissimo. Nonostante ció sia avvenuto in tempi economicamente non proprio floridi, studiare nel nostro paese sta tornando ad essere considerato um lusso, proprio come nel primo dopoguerra. Il fatto infatti più grave e rilevante é testimoniato dal caro del costo dei libri e del cosidetto materiale scolastico. Una stangata che potrebbe mettere in ginocchio le famiglie italiane, già alle prese con grandi dfficoltà. Acquistare libri di testo e vario corredo scolastico infatti secondo federconsumatori, comporterà una serie di aumento degli esborsi da parte delle famiglie, che varierà a seconda dell’ordine e grado della scuola frequentata. Da una prima stima ad esempio una famiglia che al suo interno possiede uno studente delle scuole primarie, spenderà in media una cifra tra i 450 e i 500 euro, per acquistare libri, zaino, astucci, quaderni ed altro materiale. Un rincaro dello 0,8% che andrà ad incidere su un bilancio familiare, troppo spesso già deficitario. Per i ragazzi invece che intraprendono il percorso della scuola secondaria superiore, si potrebbe arrivare a spendere fino a 1100-1200 euro ad alunno, con un rimcaro di oltre il 5% rispetto all’anno precedente. Il consiglio di federconsumatori per evitare di rimanere vittime del salasso, é quello di acquistare materiale scolastico senza marche o con personaggi di cartoni animati, fumetti ed altro. Riusciranno i genitori in un’impresa all’apparenza titanica?.



