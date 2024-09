MILANO — «Gli italiani ricercano in particolare le mete balneari» mettono in evidenza gli esperti di Vamonos-Vacanze (www.vamonos-vacanze.it), il tour operator italiano specializzato in viaggi di gruppo. Le attenzioni — riporta il tour operator — si concentrano principalmente sul Mezzogiorno (48%), seguito dal Centro (24%) e Nord Italia (15%); mentre le destinazioni estere conquistano solo il 13% delle preferenze.

«Il 68% dei nostri connazionali ricerca in particolare mete balneari e in cima alle richieste per il maggior numero di consultazioni sul nostro portale troviamo Puglia, Sicilia e Sardegna, seguite da Toscana, Marche, Trentino Alto-Adige ed Abruzzo» puntualizzano gli specialisti.

La tendenza dell’estate — ma anche le prime prenotazioni che si stanno registrando con largo anticipo per l’autunno/inverno sulla piattaforma Vamonos-Vacanze.it — confermano che i viaggi non frenano. Anzi la voglia di andare in spiaggia è più alta che mai, sia per l’estate che per altri periodi, sfruttando temperature più miti rispetto a quelle bollenti che caratterizzano i mesi di luglio ed agosto.

«È così che le cosiddette “fughe” sono diventate così sempre più comuni. Evitando l’overtourism tipico dei mesi clou dell’estate, si possono inoltre visitare con maggiore serenità le meraviglie naturali ed artistiche del nostro Paese» sottolineano gli esperti di Vamonos-Vacanze. Avete voglia di preparare la valigia e di partire? Ecco secondo il tour operator italiano specializzato in viaggi di gruppo le mete ideali.

Una delle offerte più interessanti e vantaggiose è la settimana nella splendida Pugnochiuso in Puglia. «A Pugnochiuso i più audaci possono raggiungere la Grotta dell’Amore con una canoa o un pedalò e fare poi il bagno in un’oasi deserta, oppure rilassarsi sulla spiaggia, sita in una baia privata dove abbronzarsi e fare nuove amicizie sotto l’ombrellone», spiega il tour operator.

Sempre più italiani scelgono il mare

Qui il resort Vamonos-Vacanze è posto al centro di una vera oasi naturale dove ci si sveglia con il cinguettio degli uccellini e di notte si intravedono i simpatici mufloni che scorrazzano nella pineta secolare.

In Sicilia, terra dai mille volti al cui fascino è davvero impossibile restare indifferenti, la proposta più gettonata è invece a Capo Calavà. Il resort Vamonos-Vacanze è posto sulla costa tirrenica messinese da dove si può partire in escursione in barca alle isole Eolie, visitare Panarea — la famosa isola dei Vip — e poi emozionarsi assistendo dal mare all’eruzione di Stromboli.

Oppure ancora passeggiare e perdersi per le stradine di Taormina, ammirare il suo celeberrimo teatro, tuffarsi nelle acque cristalline di Mongiove e della baia di Tindari. O trascorrere una bellissima giornata nel borgo di Cefalù, dove il tempo scorre lento e la vita è più rilassata.

E sempre molto conveniente è la settimana Vamonos-Vacanze a San Teodoro in Sardegna. Per chi ha voglia di Caraibi a pochi passi da casa e di condividere esperienze uniche, qui l’incredibile resort di Vamonos è a pochi passi da Cala Brandinichi, in una spiaggia dalla bellezza esotica che consente di godersi al meglio tutta la poesia dell’Isola. «Una vacanza che sarà una lunga emozione, con foto da cartolina, aperitivi glamour al tramonto, serate a tema, risate, sapori, relax e divertimento» concludono gli specialisti di Vamonos-Vacanze.it.

Ma che si preferisca il mare o la montagna, la città oppure un’isola, sul portale si trova sicuramente la destinazione perfetta per le vacanze più adatte ad ogni singolo profilo. E non bisognerà poi fare lunghe file per le escursioni o per cenare in un preciso ristorante, oltre alla varietà di eventi e festival che durante tutto l’anno si svolgono in tutto il Paese. «Insomma — in qualunque periodo dell’anno — partire è decisamente una buona idea» concludono gli ideatori di Vamonos-Vacanze.it.