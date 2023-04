Serie A, Milano sfida Roma per la corsa Champions

Condividi su:





Il campionato di calcio entra nella parte cruciale della stagione. Quando mancano sette giornate al termine, la volata Champions coinvolge soprattutto le squadre di Milano e Roma. Diversi gli incroci previsti in calendario tra Milan, Inter, Lazio e Roma. Tutto è ancora da decidere, con all’orizzonte anche il derby di Champions ed i giallorossi impegnati nelle semifinali di Europa League. Soltanto la Lazio, attualmente la squadra meglio posizionata in classifica, non ha altre distrazioni oltre la corsa verso “l’Europa che conta”. Un mese di maggio che si annuncia intenso e vibrante per i tifosi delle quattro squadre.

La situazione attuale della classifica di Serie A

Sono quattro i posti disponibili per la prossima edizione della Champions League. Soltanto uno è stato già assegnato, al Napoli ormai trionfatore del campionato. La corsa per gli altri tre vede coinvolte la Lazio, la Juventus, la Roma, il Milan e l’Inter. Al momento l’Atalanta è più staccata, anche se ancora può rientrare nella lotta, a condizione di un finale di campionato super. Una parentesi va aperta per quanto riguarda i bianconeri, a cui da poco sono stati restituiti i 15 punti tolti a gennaio, ma su cui incombe il rischio di un’altra penalizzazione nelle prossime settimane.

Ecco perché la sfida tra le squadre di Roma e Milano, appare la più concreta verso la Champions. La Lazio, seconda in classifica, sembrava al sicuro prima dell’inaspettata sconfitta all’Olimpico con il Torino. Ha ancora un buon margine sulle avversarie ma non può commettere altri passi falsi. La Roma, il Milan e l’Inter sono in un fazzoletto di punti ed ogni giornata da qui alla fine del campionato, potrà cambiare le rispettive ambizioni.

Gli scontri diretti saranno decisivi

La Champions resta un obiettivo primario per le milanesi, future protagoniste del derby europeo, a cui non possono rinunciare se vogliono continuare il percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni. Lo stesso dicasi delle romane che sotto la gestione di Sarri e Mourinho, sono tornate tra le squadre capaci di lottare per un posto nell’Europa dei grandi. Il calendario prevede una serie di decisivi scontri diretti, a partire dalla prossima giornata. Il 29 aprile è infatti in programma Roma- Milan all’Olimpico, una gara che si preannuncia molto equilibrata secondo i principali Bookmakers. I giallorossi sono dati a 2.48 nelle quote scommesse calcio, mentre il successo dei rossoneri è bancato a 2.98, il pari a 3.10. Maggiormente favorita l’Inter il 30 aprile nella sfida al Meazza contro la Lazio, a quota 1.80. Il pareggio invece è a 3.60 mentre il “colpo” in trasferta dei biancocelesti a 4.40.

Nel turno successivo del 6 maggio, previsti gli altri incroci con le gare Milan-Lazio e Roma-Inter. Nei giorni a seguire in programma le semifinali europee, in cui l’unica assente sarà la formazione di Sarri. Si passerà quindi a giocare la parte finale di campionato, dove ogni punto guadagnato (o perso) dalle rispettive formazioni, potrà fare la differenza verso la qualificazione Champions. Un mese di grande calcio attende i tifosi di alcune delle squadre più seguite della nostra Serie A, dietro ad un Napoli fuori dalle coppe ma ormai ad un passo dal festeggiare il suo terzo storico scudetto.

