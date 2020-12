Sorteggi Champions League, l’Atalanta pesca il Real Madrid. A Nyon estratte le coppie che si sfideranno negli Ottavi di Coppa

Un bel sorteggio che vede le italiane così impegnate nei sorteggi Champions League:

Lazio-Bayern Monaco,

Porto-Juventus,

Atalanta-Real Madrid.

Dunque all’apparenza la Juventus di Pirlo sembra essere stata la più fortunata nel sorteggio, anche se mai abbassare il livello di attenzione.

Infatti, Pavel Nedved commenta così l’avversario attraverso il sito della Juventus:

Conosco bene Sergio Conceicao, il loro allenatore, era un mio compagno di squadra e gioca con un 3-5-2 molto ben organizzato. Saranno due sfide molto difficili.

Favoriti? Possiamo anche esserlo, ma il punto è arrivare a quelle partite in ottima forma. Dovremo affrontare il Porto come abbiamo fatto con il Barcellona al Camp Nou: con le nostre convinzioni e la volontà di giocare il nostro calcio. In questa fase della Champions c’è molto equilibrio, tutte le avversarie sono forti e lo abbiamo visto lo scorso anno, quando siamo usciti con il Lione.

Sorteggi per gli ottavi di finale, ecco invece le dichiarazioni di mister Inzaghi:

Il Bayern Monaco agli ottavi di Champions? Penso che tutte le squadre di prima fascia siano nell’élite del calcio. Affrontiamo i campioni d’Europa, sarà motivo di grande stimolo per tutti, in modo da crescere e fare bene in vista di quella sfida.

Mentre all’Atalanta è toccato il Real Madrid; una sfida impegnativa per i ragazzi di mister Gasperini che potrebbero davvero pensare all’impresa dopo quella contro l’Ajax.

Intanto ricordiamo che le gare di andata si disputeranno il 16-17 e 23-24 febbraio, il ritorno il 9-10 e 16-17 marzo.

Infine, tra le altre big in gara spicca Barcellona-Paris Saint Germain, un’altra volta per la gioia dei tifosi delle grandi partite; in programma poi Lipsia e Liverpoool, Borussia Moenchengladbach- Manchester City e l’Atletico Madrid-Chelsea. Siviglia-Borussia Dortmund chiude il programma.

Foto: Pagina Facebook ufficiale Uefa Champions League