Serie C, Catania-Bari: streaming gratis e diretta tv Antenna Sud?

Domenica 19 settembre alle ore 14.30 allo stadio Angelo Massimino si disputerà il match Catania-Bari, valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C (girone C) che vede in classifica i padroni di casa con tre punti, mentre gli ospiti con sette e a -2 dalla capolista Monopoli, unica squadra a punteggio pieno.

Sono ventisei i precedenti in terra siciliani con il Catania in vantaggio per 15-5 e sei pareggi; nell’ultima sfida risalente alla scorsa stagione il risultato finale è stato di 1-1. L’arbitro della sfida sarà Daniele Perenzoni della sezione A.I.A. di Rovereto (Trento), coadiuvato dagli assistenti Massimo Salvalaglio di Legnano (Milano) e Riccardo Vitali di Brescia, Quarto ufficiale Acanfora di Castellammare di Stabia (Napoli).

Catania-Bari, probabili formazioni

CATANIA (4-3-3): Stancampiano; Calapai, Ercolani, Monteagudo, Pinto; Rosaia, Maldonado, Greco; Ceccarelli, Sipos, Russotto. All. Baldini

BARI (4-3-1-2): Frattali; Belli, Terranova, Di Cesare, Ricci; Maita, Bianco, D’Errico; Botta; Antenucci, Simeri. All. Mignani

Dove vedere Catania-Bari in tv e streaming

La gara di campionato tra Catania-Bari sarà visibile in chiaro su Antenna Sud (no streaming, canale 13 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata).

Il match tra siciliani e pugliesi si potrà vedere anche su Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 7,99 euro, oppure quello annuale a 69,99 euro.

Ultima opzione sarà quella di Sky Sky Sport, disponibile via satellite e digitale terrestre per gli abbonati al Pacchetto Sky Calcio: per l’incontro del “Massimino” basterà sintonizzarsi sul canale 252 del decoder oppure 483 del digitale terrestre.

Stagione 2020-21, Catania-Bari 1-1: gli highlights