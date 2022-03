Vibonese-Bari, streaming gratis LIVE e diretta tv Antenna Sud? Dove vedere Serie C

Domenica 20 marzo alle ore 14.30 allo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia si disputerà il match Vibonese-Bari, 33.a giornata del campionato di Serie C (girone C) che vede in classifica i padroni di casa all’ultimo posto con 19 punti, mentre gli ospiti sono al primo con 68 punti e con +10 sul Catanzaro, attualmente secondo.

Nella gara d’andata giocata lo scorso 14 novembre allo “San Nicola” c’è stato il successo dei “Galletti” per 2-0 con reti di Botta al 29′ e Antenucci su calcio di rigore al 95′. L’arbitro della sfida sarà Simone Galipò della sezione A.I.A di Firenze.

Vibonese-Bari, probabili formazioni

VIBONESE (3-4-1-2): Mengoni; Polidori, Suagher, Risaliti; Grillo, Basso, Zibert, Mahrous; Spina; Golfo, Curiale. All. Orlandi

BARI (4-3-1-2): Polverino; Celiento, Terranova, Gigliotti, Mazzotta; Maita, Maiello, D’Errico; Mallamo; Antenucci, Cheddira. All. Mignani

Dove vedere Vibonese-Bari in tv e streaming

Il match della 33.a giornata di campionato tra Paganese-Foggia, sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 7,99 euro, oppure quello annuale a 69,99 euro.

La gara del “Razza” non sarà visibile sul canale in chiaro del digitale terrestre Antenna Sud (ch. 13 in Puglia e Basilicata), che per questo turno infrasettimanale ha scelto come match Taranto-Monopoli.

14 novembre 2021, Bari-Vibonese 2-0: gli highlights