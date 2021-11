Serie C, dove vedere ACR Messina-Fidelis Andria: streaming gratis LIVE e diretta tv Antenna Sud?

Oggi pomeriggio, alle ore 14.30, allo stadio “Franco Scoglio”, l’ACR Messina di Ezio Capuano ospiterà la Fidelis Andria di Ciro Ginestra, il match è valido per la 16.a giornata del girone C del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere ACR Messina-Fidelis Andria in diretta tv e streaming, ecco un focus su queste due squadre.

Il match del “Franco Scoglio” è tra due squadre che sono in difficoltà in questo campionato, infatti si trovano entrambe al penultimo posto con 12 punti con lo stesso rendimento (3 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte). L’ACR Messina è reduce dalla sconfitta esterna contro il Latina 1-0; la Fidelis Andria, invece, è stata sconfitta per 0-3 dal Bari.

ACR Messina-Fidelis Andria sarà diretta da Marco Monaldi di Macerata, coaudiuvato da Luca Testi di Livorno e Costin Del Santo Spataru di Siena. Il quarto uomo sarà Roberto Lovison di Padova.

Dove vedere ACR Messina-Fidelis Andria, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match ACR Messina-Fidelis Andria, valido per la 16.a giornata del girone C di Serie C, non sarà trasmesso in chiaro su Antenna Sud (canale 13 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata) ma sarà possibile guardarlo in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita. L’abbonamento mensile alla piattaforma di Eleven Sports ha un costo di 7,99 € al mese, mentre l’abbonamento annuale costa 69,99 €.