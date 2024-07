Un posto al sole, spoiler dal 27 luglio al 2 agosto

Gli spoiler di Un posto al sole per la settimana dal 27 luglio al 2 agosto svelano clamorosi colpi di scena. Cosa accadrà nelle prossime puntate di UPAS? Protagonisti saranno senz’altro Michele e Silvia i quali, dopo essersi riavvicinati, hano deciso di intraprendere un viaggio lontano da Napoli, lasciando quindi Filippo da solo in balia della minaccia di Roberto, sempre più intenzionato ad acquistare Radio Golfo. Nel frattempo Ferri farà di tutto per riavere Tommaso e cercherà di screditare Ida dinanzi ai giudici. Alberto riuscirà a individuare il nascondiglio di Clara e Eduardo. In poche parole l’amatissima soap di Rai3 avrà in serbo per noi puntate da urlo. E adesso, via con gli spoiler completi!

Un posto al sole: anticipazioni dal 27 luglio al 2 agosto

Le anticipazioni dal 27 luglio al 2 agosto rivelano che Michele, su consiglio dell’amico Filippo, deciderà di prendersi una pausa dai problemi legati all’emittente radiofonica. Il figlio di Roberto riuscirà a convincere Michele a partire per una vacanza insieme all’amata Silvia, nonostante le sue iniziali perplessità. Così, Michele Saviani opterà per lasciare temporaneamente Napoli e affidare le preoccupazioni riguardanti il futuro della radio al suo fidato amico.

Roberto vuole Radio Golfo

Mentre i genitori di Rossella si prepareranno a partire, Ferri continuerà a darsi da fare affinché l’acquisto della radio vada in porto. Tuttavia, anche lui avrà altro a cui pensare, essendo impegnato a trovare un modo per screditare Ida. In vista del processo nel quale si deciderà l’affidamento del piccolo Tommaso, l’imprenditore cercherà di fare il possibile per mettere in cattiva luce la madre biologica del bambino.

UPAS: è tempo di vacanze anche per i nostri beniamini

Si respirerà aria di vacanze a Palazzo Palladini e, in attesa delle puntate speciali che quest’anno ci terranno compagnia nelle settimane centrali di agosto, molti personaggi si prepareranno a partire. Oltre ai coniugi Saviani, anche Renato sarà pronto a lasciare Napoli. La sua destinazione sarà la Sicilia, e Poggi già pregusterà la vacanza, pieno di entusiasmo per il viaggio imminente. Tuttavia ci sarà qualche contrattempo per il cognato di Raffele…

Alberto potrebbe creare seri guai a Clara e Federico

Quello che Alberto Palladini farà nelle prossime puntate di Upas sarà un vero e proprio colpo di testa che potrebbe costare caro a persone a lui care. L’avvocato deciderà infatti di pedinare Clara e riuscirà così a scoprire il rifugio in cui la sua ex vive nascosta con Eduardo e il piccolo Federico, da quando i tre sono entrati nel programma di protezione. L’avvocato è in cerca di vendetta contro Sabbiese.

L’incontro tra Bice e Sergio

Bice e Sergio si rincontreranno e lo scontro sarà inevitabile. Le conseguenze rischieranno di minare sia la riconciliazione tra Mariella e Guido, sia l’amicizia tra Rosa e Marika. Proprio quest’ultima, morsa dalla gelosia, finirà per puntare il dito contro l’amica, rovinando il loro rapporto e costringendo Picariello a ritornare a casa con il figlio.

Lo scontro tra Marika e Bice

Poco dopo, in spiaggia, Marika e Bice si scontreranno. Si riconcilieranno però nel momento in cui si renderanno conto di avere molto in comune. La loro amicizia ne uscirà rafforzata nonostante il violento litigio. Nel frattempo, Guido compirà un passo compromettente per il suo matrimonio. Convinta di poter riconquistare il marito, Mariella tornerà a Palazzo Palladini. Questo rientro spingerà Del Bue a prendersi una pausa per fare chiarezza sui suoi sentimenti, mentre anche Claudia penserà di lasciare Napoli. A presto con le nuove puntate di Un posto al sole!