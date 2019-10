Wind Tre raggiunge L’Aquila con la fibra ultraveloce

L’AQUILA – Wind Tre anche a L’Aquila con la fibra ultraveloce. Infatti il noto operatore di telecomunicazioni ha portato anche nel capoluogo di regione abruzzese la rete FTTH (Fiber To The Home) fino 1 Gigabit di Open Fiber​. Decisamente una bella notizia per la comunità aquilana.

Dunque Wind Tre continua a estendere la connettività ultraveloce su tutto il territorio italiano, raggiungendo stavolta una città d’arte e di cultura, oltre che primario polo di ricerca scientifica e rinomata sede universitaria. Per L’Aquila, tragicamente martoriata dal terremoto esattamente dieci anni fa, si tratta di una preziosa opportunità in più per ripartire. Ottimo.

Wind Tre anche a L’Aquila con la fibra ultraveloce

Come fa sapere l’azienda in una breve nota, i servizi in fibra fino 1 Gigabit di Open Fiber sono disponibili direttamente sia nelle aziende sia nelle case dei cittadini aquilani. Tutto questo, grazie all’innovativa tecnologia FTTH.

Dopo aver già collegato numerose località del nostro Paese, ora Wind Tre e Open Fiber ampliano, con la presenza a L’Aquila, la copertura in fibra dell’Abruzzo. E lo fanno attraverso un’infrastruttura che garantisce il massimo delle performance in navigazione. Supportando, in più, un’elevata velocità di connessione, che arriva fino a 1 Gigabit al secondo.

Come attivare la linea ultraveloce di Wind Tre

La linea ultraveloce di Wind Tre è attivabile con le nuove soluzioni convergenti “Super Fibra”, che offrono il servizio ‘Super Wi-Fi’ a casa. Inoltre, nell’offerta a brand Wind si prevede una linea fissa in fibra FTTH con l’aggiunta di 100 Giga per gli smartphone di tutta la famiglia. Al contrario, con il brand 3, oltre alla fibra FTTH l’offerta include Giga illimitati da smartphone.

Per quanto riguarda la promozione a livello di marketing territoriale, Wind Tre supporterà convintamente il lancio della fibra ultraveloce nel capoluogo di regione abruzzese. Lo farà con una campagna di comunicazione ad hoc e con materiale dedicato riservato ai negozi Wind e ai 3Store della città.