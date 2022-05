Xiaomi: una nuova serie di smart TV arriva in Italia con Fire TV integrato

Xiaomi, una tra le più grandi aziende in commercio, come sappiamo tutti, è spesso innovativa nel settore smartphone, smarthome ed elettrodomestici. Lo ha dimostrato anche nell’ultimo periodo, aprendo vari store in Italia come quella a Roma o l’ultimissimo in Calabria. Proprio oggi Xiaomi ha rilasciato grazie alla collaborazione con Amazon una nuova line-up di Smart TV, Xiaomi TV F2 Series con Fire TV integrata. Esso è disponibile da 43, 50 e 55 pollici, allo scopo di portare un’esperienza fuori dal comune agli utenti che beneficiano del marchio Xiaomi.

La nuova serie di smart TV Xiaomi è pronta a soddisfare gli utenti

Come già annunciato prima, la nuova Xiaomi TV F2 Series, disponibile in tre taglie differenti, presenta un design con cornici sottili. Inoltre presenta anche una definizione in 4K a 60 Hz, perfetta per chi vuole vivere un’esperienza del tutto realistica. Grazie al Virtual X Dolby Audio e DTS-HD è possibile anche avere un effetto surround a livello cinematografico. Non dimentichiamo anche dell’integrazione del Fire TV, che permette di avere una home iniziale personalizzata, allo scopo di visualizzare tantissime opzioni di intrattenimento.

Il General Manager of Product & Technology di Xiaomi International afferma di essere entusiasta di collaborare con Amazon allo scopo di portare un’esperienza premium di Fire TV agli utenti. Inoltre Il vice presidente di Amazon Devices International è contento di aver unito le forza con Xiaomi. Grazie a Fire TV è possibile avere hardware e software di alta qualità ma con prezzi accessibili.

La nuova gamma di smart TV è compatibile con Alexa, e gode di una vasta selezione di contenuti come Netflix, Disney+ e altro ancora. Parlando dei prezzi a seconda della dimensione partiamo da 399€, per la 43 pollici, fino ad arrivare a 499 euro per quella da 55 pollici. Ciò non toglie che durante la fase di lancio sarà possibile acquistare questa serie approfittando dei prezzi promozionali, disponibili sullo store Xiaomi e su Amazon.

Via: ufficio stampa Xiaomi Italia

Fonte immagine copertina: ufficio stampa Xiaomi Italia