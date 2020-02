Alberto Urso: l’incredibile successo e i progetti futuri

L’ultima puntata di Amici del 22 febbraio 2020 ha visto il ritorno di Alberto Urso. Subito dopo la precedente ospitata risalente alla scorsa settimana, Alberto aveva postato un video su Instagram. Il filmato era accompagnato da una didascalia che non lasciava dubbi sui suoi sentimenti nei confronti del talent che lo ha lanciato: “È bello tornare a casa”. A credere in primis in lui è stata senza dubbio Maria De Filippi, conduttrice del programma Mediaset, che dà possibilità ai ragazzi ricchi di talento di poter ascendere al mondo dello spettacolo grazie alle loro abilità nel ballo e nel canto.

Alberto Urso: la partecipazione a Sanremo 2020

Alberto Russo, giovane artista, orgoglio della sua città natale, Messina, nel mese di febbraio ha avuto l’onore di salire per la prima volta sul palco dell’Ariston in quel di Sanremo 2020, proponendo il brano “Il sole ad Est“. Molto probabilmente la canzone del tenore pop siciliano non è riuscito a convincere al 100%, in quanto ha dovuto accontentarsi di un 14esimo posto, tuttavia, il pubblico di Amici fa sempre sentire il proprio calore nei confronti del giovanissimo artista, poiché crede in lui. Del resto, Alberto ha tutta una vita davanti, la sua carriera artistica è ancora lunghissima e non mancheranno le occasioni per rifarsi.

Proprio nel corso di una sua ospitata ad Amici, Alberto Urso ha avuto occasione di togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di come è stato organizzato il festival della canzone italiana quest’anno. Chi segue il talent show Mediaset ricorderà senza dubbio quando la sua amica Giordana Angi l’ha chiamato al centro dello studio. Quel momento è stata un’occasione per tessere le lodi del giovane artista: “Oltre ad aver vinto Amici si è anche piazzato secondo per il televoto a Sanremo” .

Quali progetti in futuro?

Il grande sogno di Alberto Urso è quello di cantare un giorno al Metropolitan di New York. Nel corso di un’intervista al Giornale di Sicilia, il cantante ha invece parlato del suo rapporto con la sua migliore amica e “compagna di scuola” Giordana Angi. Urso ha dichiarato: “È una persona bellissima, ci lega un’amicizia sincera, io le voglio un mondo di bene”. Alberto ha speso parole di stima anche nei confronti di altri colleghi, come Kekko dei Modà, del quale ha detto: “È un tipo fantastico, mi ha scritto mandandomi due canzoni, io mi sono innamorato di questi testi e li ho fatti miei”.

Tornando all’argomento “progetti futuri”, come leggiamo dal Sussidiario, Alberto Urso inizierà a breve un tour in giro per l’Europa. Non dimentichiamo, inoltre, il concerto a Taormina in data 24 luglio 2020. Quest’ultimo è un evento a cui il giovane tenore tiene molto, affermando: “Sarà un’emozione enorme, non vedo l’ora: sono già salito su quel palco ma stavolta si tratterebbe del “mio” concerto, con orchestra sinfonica e direttore. Presenterò i brani dei miei due cd, le cover più importanti e i pezzi dei Queen” .