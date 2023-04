Alex Rins vince in MotoGP ad Austin, cade Bagnaia mentre è al comando

Condividi su:





Alex Rins ha ottenuto una straordinaria vittoria al COTA dopo la caduta del campione del mondo in carica di MotoGP Francesco Bagnaia. Quando le luci si sono spente, Bagnaia ha fatto una partenza brillante tenendo a bada Alex Rins alla prima curva. Ma mentre è stato un ottimo inizio per il team ufficiale Ducati, il dramma si è consumato più dietro quando Jorge Martin e Alex Marquez si sono scontrati, provocando cadute per entrambi i piloti. Marquez, caduto da solo dalla gara Sprint, è stato centrato da Martin che è caduto proprio davanti a lui.

Alex Rins vince: la sintesi della gara

Mentre Bagnaia continuava a guidare nonostante la pressione di Rins, un altro grande nome è caduto nel primo giro quando Aleix Espargaro ha perso l’anteriore della sua Aprilia alla curva 12. Al terzo giro, la carica di Miller è continuata, facendo segnare il giro più veloce della gara e iniziando ad avvicinarsi a Rins e Bagnaia. Mentre Rins si avvicinava a Bagnaia, Miller continuava ad avvicinarsi ai primi due piloti anche se nessun pilota era in grado di effettuare un sorpasso. Nella battaglia per le posizioni finali nella top ten, Maverick Vinales ha mostrato un buon ritmo ed è stato in grado di sorpassare Brad Binder e Miguel Oliveira. Ora che lottava per eguagliare i primi due, Miller alla fine ha spinto troppo mentre cadeva fuori dal Gran Premio al settimo giro.

Iniziando finalmente ad allontanarsi da Rins, proprio come aveva fatto nella gara Sprint, Bagnaia ha commesso un altro errore clamoroso. Il campione del mondo, per la seconda volta in due gare, è caduto fuori dal Gran Premio quando Rins ha preso il comando. È stata una caduta alla curva 2. Di fronte all’intensa pressione di Luca Marini per il secondo posto, Quartararo ha tenuto a bada il pilota della Ducati pur mantenendo il ritmo di Rins. Tre incidenti si sono poi verificati in breve tempo quando Joan Mir ha dato il via prima che Brad Binder e Takaaki Nakagami si unissero a lui tra i piloti a terra.

Come ha fatto Bagnaia nella Sprint, Marini ha mostrato l’immensa velocità della sua Ducati superando Quartararo a otto giri dalla fine, lasciando la Yamaha quasi ferma. Dopo aver ceduto cinque decimi a Marini nello stesso giro in cui l’italiano ha superato Quartararo, il leader della corsa ha risposto in modo deciso dando a Marini poche speranze di lottare per la vittoria. Marini ha continuato a staccarsi da Quartararo durante gli ultimi giri, ma lo stesso ha fatto Rins, che ha controllato il distacco verso la vittoria alla sua terza gara con la Honda.

L’ordine di arrivo

2023 MOTOGP OF THE AMERICAS, AUSTIN – RACE RESULTS POS RIDER NAT TEAM 1 Alex Rins SPA LCR Honda (RC213V) 2 Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) 3 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 4 Maverick Viñales SPA Aprilia Factory (RS-GP23) 5 Miguel Oliveira POR RNF Aprilia (RS-GP22) 6 Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) 7 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP23) 8 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) 9 Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP22) 10 Augusto Fernandez SPA Tech3 GASGAS (RC16)* 11 Michele Pirro ITA Ducati Lenovo (GP23) 12 Jonas Folger GER Tech3 GASGAS (RC16) 13 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) Stefan Bradl GER Repsol Honda (RC213V) Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP23) Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) Raul Fernandez SPA RNF Aprilia (RS-GP22) Aleix Espargaro SPA Aprilia Factory (RS-GP23) Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP23) Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP22)

