Amichevole, dove vedere Lazio-Genoa: streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Mercoledì 27 luglio, alle ore 18, al “Sportzentrum Brandstätt” di Grassau in Germania, si disputerà il match amichevole Lazio-Genoa. Prima di scoprire dove vedere Lazio-Genoa in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Quinta amichevole precampionato per i biancocelesti dopo le vittorie contro Auronzo di Cadore (21-0); Dekani (5-0); Triestina (3-1) e Primorje (4-0). Dopo questo test la Lazio potrebbe programmare nuove amichevoli in attesa dell’esordio in campionato di domenica 14 agosto alle 18.30 contro il Bologna allo stadio “Olimpico”. Il Genoa, invece, è reduce dalla sconfitta per 1-0 contro il Maiorca ed esordirà nella nuova stagione lunedì 8 agosto alle 17.45 al “Ferraris” contro il Benevento in Coppa Italia, mentre l’esordio in Serie B è previsto per domenica 14 agosto alle 20.45 contro il Venezia al “Penzo”.

Le probabili formazioni di Lazio-Genoa

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri.

GENOA (4-2-2-2): Martinez; Hefti, Vogliacco, Bani, Pajac; Frendrup, Badelj; Portanova, Gudmundsson; Ekuban, Coda. All. Blessin.

Dove vedere Lazio-Genoa, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match amichevole Lazio-Genoa non sarà trasmesso in chiaro, al momento nessuna emittente televisiva ha acquistato i diritti per la trasmissione del match. Il match sarà visibile in streaming gratuito per l’occasione su Helbiz, piattaforma online scaricabile su cellulare, tablet e smart tv. Il costo dell’abbonamento ad Helbiz è di 5,99 € al mese e di 49,99 € all’anno. Su Helbiz, inoltre, sino al 2024 sarà possibile seguire in streaming il campionato di Serie B.