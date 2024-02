SIENA – Parte la seconda edizione del master di secondo livello dell’Università di Siena in Divulgazione Scientifica, aperto a tutti i laureati in discipline scientifiche, umanistiche e scienze della comunicazione. C’è tempo fino al 15 marzo per l’invio della domanda di partecipazione. Il divulgatore scientifico gioca un ruolo rilevante nella percezione dei fenomeni da parte del pubblico e il corso di studi post laurea si propone di fornire gli strumenti necessari per intraprendere questa professione. Le lezioni del master avranno cadenza mensile ed inizieranno ad aprile 2024 per terminare ad aprile 2025. La modalità di fruizione è mista: alcuni moduli saranno a distanza, altri saranno erogati in presenza.

Tra le principali competenze che verranno acquisite ci saranno: public speaking, comunicazione e nuove tecnologie – social media, webdoc, podcast -, divulgazione tramite realtà virtuale, intelligenza artificiale, elaborazione dei testi, analisi delle fonti, analisi dei big data, comunicazione scientifica per ragazzi, il boardgame come strumento di divulgazione. Non solo teoria, ma anche un percorso altamente pratico: tramite esercitazioni gli studenti gireranno un podcast, faranno realtà virtuale, impareranno a usare i software per le illustrazioni scientifiche.

Aperte le iscrizioni al Master di II livello in Divulgazione Scientifica

La divulgazione scientifica nasce da un’attenta osservazione della realtà; per questo, l’offerta formativa del master si arricchisce di approfondimenti su temi scientifici di attualità come gli Ogm, i cambiamenti climatici, la gestione delle crisi. Il master si avvale di un corpo docente altamente qualificato costituito da docenti dell’Università di Siena e di altri atenei e da professionisti della divulgazione scientifica.

Fra gli altri saranno docenti del master: Edoardo Cherubini di ScienzaInTasca, Marco Merola, giornalista e divulgatore scientifico creatore del webdoc “Adaptation”; Sergio Ramazzotti, fotografo e giornalista di National Geographic; Roberta Villa, giornalista autrice di “Scienza in Rete”; Tommaso Ciuffoletti, di Treedom; Marisandra Lizzi, giornalista presso agenzia Mirandola Comunicazione; Elena Meli, collaboratrice del Corriere della Sera e di Focus; Daniela Ovadia, giornalista Agenzia Zoe; Sergio Trainito, illustratore scientifico, i ragazzi di Fustella Rotante.

Oltre a docenti di altri atenei, fra cui: Alessandro Aiuti, dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano; Massimo Frezzotti, Università Roma Tre; Luca Guzzardi, Università di Milano e Giuseppe Pellegrini dell’Università di Trento. Il master è coordinato dal professor Eugenio Bertelli del dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo con la collaborazione delle dottoresse Claudia Ricci e Silvia Cantara del dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e Neuroscienze. Sono previste attività di stage presso la Casa Editrice Piccin, Treedom, Adaptation, Observa-Science in society, “Scienza in Rete”, Mirandola Comunicazione, Parallelozero, Agenzia Zoe, belong.in, LabVRUnisi, Adaptation e in uffici stampa.