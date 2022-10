Atalanta: infortunio per un big del centrocampo, salterà anche il Napoli?

L’Atalanta di Gasperini ha subito il primo stop in questo campionato domenica scorsa contro la Lazio e subisce anche l’infortunio di un big del centrocampo. Stiamo parlando di De Roon, giocatore fondamentale nelle gerarchie di Gasperini e per il gioco stesso dell’Atalanta. De Roon sia a livello tattico che di personalità non ha sostituti, ma stavolta dovrà rimanere fuori sia contro l’Empoli e, ad oggi, quasi sicuramente anche contro il Napoli la settimana successiva.

De Roon si fa male, salterà anche il Napoli?

Per De Roon, assenza possibile contro il Napoli, sicura contro l’Empoli nel prossimo appuntamento in Serie A.In seguito all’infortunio avvenuto nella sfida di Serie A con la Lazio, il centrocampista Martin De Roon ha riportato un infortunio che preoccupa l’Atalanta. Il giocatore salterà la prossima partita con l’Empoli e rischia di saltare anche lo scontro con il Napoli.