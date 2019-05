Auto autonoma Leonardo da Vinci: nasce 541 anni fa

Auto autonoma di Leonardo da Vinci: nasce 541 anni fa. La prima automobile, intesa con veicolo capace di muoversi da solo, risale esattamente 541 anni fa.

A 500 anni dalla scomparsa di Leonardo Da Vinci giunge, dunque, questa importante notizia. La scoperta è stata resa nota dopo aver esaminato il famoso documento. Si tratta del Codice Atlantico di Leonardo da Vinci. Esattamente al foglio f. 812r (ex 296va), sono stati scoperti tutti i disegni della cosiddetta ‘La Fiat di Leonardo‘. Il progetto di Da Vinci non prevedeva un mezzo in grado di trasportare merci o persone. Bensì, per dell’artista e scienziato, il progetto era destinato a tutt’altro uso. Dove essere, infatti, l’ennesima invenzione destinata per intrattenere gli ospiti delle grandi feste organizzate alla Corti. In particolare la Corte dei Medici, dove lo scienziato e artista ha realizzato lavori per Lorenzo il Magnifico.

Caratteristiche dell’auto autonoma Leonardo Da Vinci

L’ingegnere inizia i sui studi dal foglio f. 812r. Tale documento risale al 1478 circa e presenta due parti importanti dell’invenzione. Sul foglio in questione è rappresentato un certo tipo di dispositivi meccanici sul lato sinistro del carro e una terza ruota, con sterzo a timone. La parte inferiore del foglio, è caratterizzato dalla presenza di dettagli dei meccanismi. Però è assente lo sterzo a timone, sostituito da un meccanismo complesso con tiranteria e asta a cremagliera.

Modellazione in 3D dell’automobile di Leonardo

Grazie alle nuove tecnologie informatiche di modellazione 3D, è stato realizzato un modello funzionante dell’automobile di Leonardo. Il sito IMSS di Firenze definisce l’auto autonoma di Leonardo “carro semovente”. Grazie all’utilizzo di tecnologie computerizzate è stato possibile realizzare un modello digitale interattivo. Il risultato può osservato in un video presente sul sito dell’IMSS.

In oltre sono stati costruiti altri tre modelli grazia all’Opera Laboratori Fiorentini. Uno dei progetti è interattivo e precisa l’IMSS : “che rende comprensibile anche al pubblico non specialistico la complessa struttura del carro di Leonardo”. La ricostruzione dell’automobile di Leonardo Da Vinci si può visitare. È esposta all’Istituto e Museo di Storia della Scienza in piazza dei Giudici a Firenze.

Fonte foto copertina: Ansa.it