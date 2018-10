Su 500 bar italiani solo il 35% utilizza piatti pronti surgelati. Lo rivela un’indagine condotta da Gourmet Italia che mostra come siano ancora vivi i pregiudizi sui frozen food nel settore Horeca (acronimo di Hotellerie-Restaurant-Café, ma la terza parola viene a volte identificata con Catering, o altre similari)

Milano, 12 ottobre 2018 – Su 500 intervistati, solo il 35% dei gestori di bar senza cucina dichiara di utilizzare piatti pronti surgelati. Nonostante i frozen food rappresentino una soluzione immediata per rispondere alle esigenze di esercenti e avventori, risultano ancora molto forti le resistenze all’adozione dei prodotti surgelati. Questo è uno dei principali dati che emerge dall’indagine “Bar e pausa pranzo” condotta in 14 città italiane da Gourmet Italia.

In particolare, l’azienda trentina ha indagato l’approccio di bar e altri esercizi simili senza cucina (che secondo l’ultimo rapporto FIPE arrivano a circa 149.429 imprese) rispetto all’utilizzo di piatti pronti surgelati in pausa pranzo in cinque delle sei regioni dove si concentrano, sempre secondo FIPE, i due terzi delle imprese del settore (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana) e in Friuli Venezia Giulia.

Pausa pranzo veloce al Bar sempre con gusto

Sono 9,8 milioni gli italiani che fanno pausa pranzo fuori casa di cui il 42,1% al bar (Fonte FIPE). Risulta evidente come sia necessario garantire un’offerta variegata e competitiva, in grado di rispondere alle necessità della clientela. L’indagine evidenzia che molti esercizi hanno a menu diverse referenze per la pausa pranzo e che il menù disponibile risulta legato a esigenze precise che coniugano la necessità di un servizio veloce da parte dell’esercente alla voglia di qualità e varietà degli avventori.

I falsi miti sui surgelati

Dalla ricerca emerge che anche per gli esercizi senza cucina, che potrebbero trarre giovamento dall’uso di piatti pronti, il surgelato resta un prodotto carico di pregiudizi e poco richiesto. In questi locali è possibile trovare in menù soprattutto panini, piadine e insalate (97%) seguiti da monoporzioni fresche conservate a 0-4 gradi, ovvero conservate in frigorifero (44%) e solo in coda piatti surgelati (35%). Alla domanda “come mai non utilizza piatti surgelati?”, il 42% dei titolari dei bar intervistati dichiara di non scegliere piatti pronti di questo tipo perché comportano un problema logistico per stoccaggio e preparazione. Resta tuttavia alta anche la percentuale di coloro che affermano di non fidarsi della qualità dei piatti (18%). Mentre per la GDO cresce la richiesta di surgelati, come confermato dalle indagini Nielsen, per il settore Horeca è dunque ancora alto il livello di diffidenza e l’attaccamento agli stereotipi legati a questo tipo di piatto pronto.

“Le abitudini di consumo negli ultimi anni hanno subito significative variazioni, specialmente il rapporto tra food e nuove generazioni risulta profondamente cambiato” afferma Milo Compagnoni, Direttore Vendite e Marketing di Gourmet Italia “La pausa pranzo rappresenta un po’ una cartina di tornasole che mette in luce come sia importante riuscire a conciliare ritmi frenetici e richiesta di qualità. Il piatto pronto surgelato in realtà è una delle soluzioni ottimali in quanto, proprio per il rispetto dei valori nutrizionali e delle materie prime alla base di questi prodotti, consente di mettere sul mercato piatti buoni da mangiare e soprattutto sani e veloci da servire anche per i bar più affollati. ”

Nuovi trend al Bar

L’indagine ha voluto comprendere anche i nuovi trend e le necessità che i titolari vedono emergere in relazione alle richieste dei clienti. L’attenzione dei bar si sta spostando sempre più nel riconoscere un servizio legato a esigenze particolari quali piatti vegetariani/vegani e quelli ideati per chi soffre di intolleranze alimentari. Aumenta anche la richiesta in relazione a piatti etnici o comunque ispirati ad altre culture che sempre più spesso vengono ricercati dalla clientela al posto della classica lasagna o degli spaghetti al pomodoro.

Piatti pronti surgelati: la risposta giusta ad esigenze specifiche

Anche in base a questi trend, il piatto pronto surgelato rappresenta la soluzione ideale. E’ infatti importante garantire ai propri clienti un servizio legato a specifiche scelte alimentari che spesso, anche negli esercizi con cucina, risulta difficile da offrire in quanto richiede attenzioni specifiche per le preparazioni difficili da garantire per chi non dispone di molto spazio o di cucina propria. Grazie alle mono porzioni frozen è possibile rispondere alle richieste alimentari più particolari, senza correre il rischio di dover disporre di piatti pronti freschi o di gastronomia che potrebbe essere invenduta o, ancora peggio, essere riproposta.

Ulteriori curiosità sui prezzi

Infine, dalla ricerca risulta che il 57% degli esercizi che servono piatti pronti, a eccezione di panini, piadine e insalate, risultano avere un prezzo medio che va dai 6 agli 8 euro, mentre il 35% propone pasti tra i 4 e i 6 euro. Solo il 12% dei bar ha un prezzo superiore agli 8 euro. Tra questi bar i picchi di prezzo maggiori si riscontrano in Veneto e in Friuli Venezia Giulia, in particolare a Verona e Venezia. Nonostante molti esercizi siano di dimensioni contenute, tanto che spesso non dispongono di cucina e hanno problemi di spazio, la maggior parte serve più di 15 coperti giornalieri in pausa pranzo (ben il 51%).



