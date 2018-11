Baseball: Oscar Tucci vola negli States, ha firmato per il college di Clarendon

ROMA – Il lanciatore di baseball Oscar Tucci ha firmato per una borsa di studio completa al Clarendon Community College, in Texas, dove inizierà il suo percorso nel prossimo mese di agosto.

“La chiamata dagli Stati Uniti è stata una soddisfazione immensa, che mi ripaga di tutto il lavoro svolto finora – commenta – Sono consapevole che questo è solo un punto di partenza e che all’inizio sarà dura ambientarsi, anche per il diverso tipo di allenamento. Al college ci si allena dalle 6 di mattina fino alla sera. Non vedo l’ora di partire!”.

Baseball: Tucci vola negli States, ha firmato per il college di Clarendon

Reduce dall’International Stars Showcase in Arizona, ad agosto 2018, il lanciatore italiano ha ricevuto alcune offerte, tra cui quella di Clarendon con cui ha deciso di “accasarsi” per la stagione 2019/20.

“Vorrei ringraziare la società del Chieti baseball, che da sempre mi segue con grande impegno. Ai ragazzi che scelgono questo sport meraviglioso mi sento di dare un consiglio: lavorate a testa bassa, sempre. Anche e soprattutto quando i risultati sembrano non arrivare. Tutti i sacrifici prima o poi si trasformano in soddisfazioni”.

Nato a Ortona (Chieti) e cresciuto nel Chieti Baseball, dopo due anni di giovanili in Abruzzo, nel 2015 Tucci si trasferisce a Tirrenia, per frequentare l’Accademia. Da qui la scalata in Nazionale Under 18, con la partecipazione a due Europei e un Mondiale a Thunder Bay, in Canada. Quest’anno ha lanciato in serie A2 con la casacca dei Macerata Angels.

E, proprio nel 2018 a Macerata, Tucci ha registrato un bilancio di 5 vittorie e 3 sconfitte in 13 partenze, 40 basi su ball e 54 strikeout. Ora approderà nei Clarendon Bulldogs, che giocano nella National Junior College (NJCAA).



