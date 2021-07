Altra news di calciomercato: Pussetto potrebbe rimanere all’Udinese. Infatti, come recita Sky Sport: “Un altro anno con la maglia dell‘Udinese, questo sarà il futuro immediato di Ignacio Pussetto, ala destra classe 1995 di proprietà del Watford. Il giocatore resterà in Friuli per un’altra stagione, sempre in prestito dal club inglese”.