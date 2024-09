Camelio irride Immobile: “Non la strusciava più ed è dovuto andare a fare i kebab per fare…” Viviano gli risponde per le rime

Ciro Immobile quest’estate ha lasciato la Lazio dopo otto stagioni dove è diventato il miglior marcatore della storia del club con 207, andando a giocare con il Besiktas dove ha firmato un contratto biennale da 12 milioni di euro con un’opzione per il terzo anno. Ovviamente tanti tifosi biancocelesti sono rimasti dispiaciuti di questa scelta, ma l’attaccante di Castellamare di Stabia, dopo due stagioni vissute un pò in ombra, ha preferito provare una nuova esperienza.

Sull’ex calciatore biancoceleste è stato molto critico l’opinionista e tifoso della Roma, Enrico Camelio, che oggi pomeriggio ai microfoni di “TVPlay” ha dichiarato:

“Immobile è dovuto andare a fare i kebab anche lui per fare qualche gol, perchè qui non la strusciava più, figlio mio e andiamo! Dzeko, lui e l’altro kebbabaro ufficiale sono finiti”.

L’ex portiere Emiliano Viviano invece ha voluto difendere Ciro Immobile e gli ha risposto piccato:

“Ricordatelo, quest’anno Ciro fa 30 gol e te ne dico un’altra: se Immobile andava alla Fiorentina faceva 20 gol; fossi Immobile sarei andato via, fossi stato la Lazio l’avrei mandato via perchè quando a livello ambientale in generale si crea una determinata situazione, per me è l’ora di cambiare. L’anno scorso ci sono stati gli infortuni, probabilmente è la prima volta che li ha avuti, c’è stata un pò di critica, ci è stato chi pensa che è finito, ma poi ti assicuro che poi non si va in Turchia e fa gol tutte le partite se sei finito“.