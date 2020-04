Emergenza sanitaria: Campari Group e Intercos Group sono uniti contro il contagio da nuovo coronavirus Covid-19.

Le due aziende, leaders nei rispettivi settori, hanno annunciato oggi di aver unito le forze; infatti collaboreranno per produrre gel igienizzanti a base di alcool, da donare agli ospedali lombardi. La Regione Lombardia, infatti, è ancora oggi la più colpita d’Italia dal Covid-19. Inoltre Campari Group e Intercos si faranno carico anche della logistica del prodotto finito, per far giungere il gel disinfettante laddove c’è urgente bisogno.

Campari Group ha donato l’alcol necessario per produrre il gel igienizzante che è stato poi trasformato e imbottigliato nello stabilimento Cosmint di Olgiate Comasco del Gruppo Intercos. L’intraprendenza, la generosità e il genio dell’industria italiana si uniscono e combattono con coraggio il corona virus.

Le dichiarazioni delle parti coinvolte.

Bob Kunze-Concewitz, CEO di Campari Group

“Consapevoli del continuo bisogno di gel igienizzante negli ospedali e in tutti i presidi medici, abbiamo deciso di donare una quantità di alcool puro, originariamente destinato alle nostre produzioni, in quanto materia prima essenziale per questa tipologia di prodotti. Abbiamo quindi deciso di unire gli sforzi con Intercos Group, un’azienda leader mondiale nel proprio settore e come noi di origine lombarda, per la produzione e l’imbottigliamento del prodotto finito. Anche in questo modo, dopo aver contribuito con una donazione all’ASST Fatebenefratelli-Sacco di Milano, intendiamo testimoniare il nostro impegno nel contrastare l’epidemia dando supporto agli operatori sanitari del territorio lombardo, che sono in prima linea nell’assistenza dei malati di Covid 19”.

Renato Semerari, CEO di Intercos Group

”Siamo felici di dare il nostro contributo sostenendo gli ospedali lombardi in questo momento di emergenza sanitaria. Il Gruppo Intercos è ormai da mesi in prima linea, prima nei suoi stabilimenti cinesi e oggi in quelli europei e americani, e conosce quindi bene l’importanza di sostenere le strutture sanitarie locali. Per questo motivo, siamo orgogliosi di mettere in campo le nostre formule e la nostra capacità produttiva e di unirci a Campari Group in questa iniziativa.”

Campari Group

Campari Group ha la sede principale a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano; conta 21 impianti produttivi in tutto il mondo per un totale di circa 4000 impiegati. È il sesto gruppo mondiale negli spirit di marca, le sue azioni sono quotate in borsa italiana dal 2001. I suoi prodotti oggi sono distribuiti in oltre 190 paesi di tutto il mondo.

Giova tuttavia ricordare che la Campari è stata fondata nel lontano 1860 da Davide Campari, che ha costruito il suo impero industriale passo dopo passo. Ciò grazie a bevande innovative che hanno raggiunto prima l’Italia e poi tutti i continenti. Dal dopoguerra in poi è stato un continuo accrescimento di prodotti nel settore delle bevande alcoliche.

Oggi è una grande realtà italiana in questo settore e ciò è dovuto oltre che alla qualità dei prodotti, anche alle più moderne strategie aziendali adottate. Fra esse ha la preminenza il brand building, cioè il processo che crea, migliora e valorizza la propria produzione.

Intercos Group

Intercos Group è un’azienda specializzata nel settore di produzione di prodotti per il make up cioè, per quel complesso di cosmetici usati per il trucco e non solo. Oggi infatti è una grande realtà dell’Italia ed è un’azienda leader a livello mondiale per il settore della cosmetica.

Fondata nel 1972 da Dario Ferrari, ha la sua Sede principale in Agrate Brianza, è una società per azioni e rappresenta il sinonimo di ingegno e produttività italiana, con la varietà della sua produzione cosmetica.

Questi i numeri che rappresentano l’Intercos Group come un’azienda dinamica e produttiva presente in tutto il mondo:

Presente in 57 paesi;

Oltre 4.000 dipendenti;

Oltre 20.000 clienti;

Più di 200 filiali.

Il vecchio proverbio “l’unione fa la forza” non tradisce: Campari Group e Intercos Group ne sono un esempio in questo critico momento della lotta al coronavirus.

