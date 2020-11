Bozza nuovo DPCM 04 novembre 2020 Giuseppe Conte

Bozza nuovo DPCM 04 novembre 2020 firmato da Conte, al vaglio delle Regioni

04 Novembre 2020: ultime ore di attesa per il nuovo DPCM firmato Conte, ora la bozza al vaglio delle Regioni, che porterà ulteriori restrizioni, vediamo quali.

Parola d’ordine “Limitare al massimo gli spostamenti”; questo il perno sul quale ruota in testo del nuovo DPCM che limita gli spostamenti durante tutta la giornata, ed inoltra prevede il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattina. Rimarranno valide le eccezioni legate alle esigenze di salute ed anche lavorative, dunque si ritornerà all’autocertificazione. Confermata la chiusura di ristoranti e bar alle 18, che però potranno aprire la domenica a pranzo; invece sarà chiusura completa per musei, mostre e centri commerciali nel weekend.

DPCM 4 novembre: scenari possibili

Bozza nuovo DPCM 04 novembre 2020: Scenario 4 (il peggiore)

Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione e anche all’interno del territorio stesso, sempre che non sussistano validi motivi (necessità ed urgenza).

Non sarà vietato uscire di casa infatti se da un lato saranno chiusi genericamente tutti i negozi al dettaglio, dall’altro faranno eccezione alimentari, farmacie ed anche edicole. Chiusi anche i mercati di generi non alimentari. Chiusi i cancelli di tutti gli istituti scolastici.

Saranno sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering a condizione che vengano rispettai i protocolli anti Covid. Resterà consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, sia per l’attività di confezionamento che di trasporto; nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Bozza nuovo DPCM 04 novembre 2020: Scenario 3 (zone ad alto rischio)

Per le zone appena al di sotto dello scenario peggiore permane il divieto di entrata e di uscita dal territorio regionale ed anche di quello comunale (ad eccezione lavoro, necessità, salute e scuola in presenza); inoltre si aggiunge la chiusura di bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie. Ma per quanto riguarda la scuola, aperte elementari e scuole medie inferiori, mentre 100% a distanza per quelle superiori.

Validità nuovo DPCM 04 novembre 2020

Le disposizioni del prossimo Dpcm anti Covid-19 saranno efficaci fino al 3 dicembre 2020.

Decreto Ristori bis

Il decreto Ristori bis collegato al nuovo Dpcm conterà sul margine ancora disponibile a valere sul deficit, pari a circa 0,1 punti di Pil. Il primo decreto Ristori ha utilizzato risparmi da misure precedentemente varate dal Governo, facendo risalire il deficit/Pil dal 10,5%.

Non è previsto al momento per questo decreto un ricorso a nuovo scostamento dal deficit, già autorizzato dal Parlamento. Il limite autorizzato di scostamento a valere sull’indebitamento netto è attualmente pari al 10,8%, in base a quanto previsto dalla Nadef. Resta, quindi, ancora un margine utilizzabile fino al 10,8% di deficit/Pil (circa 1,6-1,7 miliardi); si aggiungerebbero anche risorse da avanzi disponibili, per arrivare a un totale nell’ordine di due miliardi.

☛ Potrebbero interessarti anche:

Autodichiarazione Covid 19 spostamenti lockdown fase 4

Inps: spid cns cie, login pin ordinario/dispositivo/scaduto

DPCM 24 ottobre 2020 pdf testo ufficiale misure Conte

Aumento pensioni invalidità civile 2020 inps redditi bassi

DPCM 18 ottobre 2020 testo ufficiale completo pdf,G.U.

Bonus Internet 2020: piano voucher famiglie in difficoltà

Spesa annua gas e luce aggiornamento 4 trimestre 20

Delisting Roma significato e condizioni TUF – Borsa

↪️ Altre notizie di economia nella pagina dedicata del sito.

Torna alla Home Page

DI SANTE Paolo