Carte Pokemon non più vendute da Target. Venderanno solo online

Target ha deciso che ne aveva abbastanza: l’azienda ha ufficialmente confermato a Bleeding Cool che interromperà le vendite di carte Pokemon negli Stati Uniti, a partire da venerdì 14 maggio. Il rivenditore considera “un’abbondanza di cautela” per la sicurezza sia degli ospiti che dei dipendenti del negozio. Tuttavia, spiega che continuerà a vendere le carte sul suo sito.

Attualmente, le carte Pokemon (e altre carte collezionabili) stanno vivendo un momento particolare: le persone hanno sommerso le società di classificazione delle carte. Sperano di ottenere una valutazione che renda le loro carte più preziose, e The Pokémon Company si è affrettata a stampare abbastanza carte per soddisfare la domanda. Sembra che tutti i grandi numeri attorno alle carte originali veramente rare abbiano causato molta eccitazione anche per le nuove carte. Ma Target non sente il clamore.

Carte Pokemon non più vendute nei negozi fisici Target

È difficile incolpare il rivenditore, poiché la situazione intorno alle carte collezionabili sembra selvaggiamente fuori controllo. Secondo quanto riferito, le persone hanno aperto scatole di cereali nei negozi per rubare le carte Pokémon incluse. E qualcuno in Giappone si è persino arrampicato su una corda per rubare carte dal valore di 9 mila dollari.

Target ha recentemente iniziato a limitare il numero di pacchetti che i clienti possono acquistare. Ha persino minacciato di coinvolgere le forze dell’ordine se avesse trovato persone che si accampavano nei suoi negozi per averle. C’è stato anche un incidente in uno dei negozi. Infatti, qualcuno ha estratto una pistola durante una rissa per le carte di alcuni sport. Ciò potrebbe spiegare perché l’interruzione si applica anche alle carte MLB, NFL e NBA.

Prima della dichiarazione ufficiale di Target, alcune persone avevano visto cartelli che annunciavano la nuova politica nei corridoi dei loro negozi locali, cartelli che apparentemente sono apparsi in tutti gli Stati Uniti.

Fonte immagine copertina: Pokemon.com